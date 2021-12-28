Головченко об интеграции с Россией: прежде всего нужно выстроить единое экономическое пространство

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России для развития интеграции прежде всего необходимо выстроить единое экономическое пространство. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью МТРК "Мир", сообщает БЕЛТА.

По словам Романа Головченко, со временем правительства Беларуси и России пришли к пониманию, что простой кооперации в экономических отношениях между странами недостаточно, особенно в условиях сложной геополитической обстановки, когда оба государства находятся под санкциями. "Мы пришли к тому, что нам надо выходить не просто на тесное сотрудничество, нам надо выстраивать единое экономическое пространство. А единое экономическое пространство начинается с гармонизации регулирования", - сказал он.

"Допустим, на российском рынке введена маркировка. Соответственно белорусские производители, не имея доступа к этой маркировке, не могут продавать свою продукцию. Или обратный процесс: у нас есть ограничения по поставкам товаров, а это дискриминирует российских поставщиков. Подобных барьеров, которые осложняют жизнь бизнесу, предприятиям, накопилось очень много", - отметил премьер-министр.

По мнению Романа Головченко, говорить о единой валюте пока преждевременно, сначала нужно выстроить единое экономическое пространство, гармонизировать законодательство. "Если это будет сделано, возможно, тогда будет обсуждаться вопрос о единой валюте. Но только если это будет признано выгодным для обоих государств", - подчеркнул он.

"В частности, у нас должны быть единые подходы к господдержке семей с детьми, к тому, как начисляется пенсионный стаж. Эти вещи мы должны гармонизировать и выбрать лучшие регуляторные практики", - добавил премьер-министр.-0-