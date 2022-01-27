Головченко обсудил с Мясниковичем интеграционные инициативы Беларуси

27 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусские интеграционные инициативы обсуждены сегодня в Минске на встрече премьер-министра Беларуси Романа Головченко с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Были рассмотрены основные результаты и тенденции экономического развития Евразийского экономического союза. "Отдельное внимание стороны уделили предложенным ЕЭК механизмам реализации совместных программ и проектов в рамках ЕАЭС, направленным на привлечение инвестиций и инновационное развитие стран союза", - отметили в пресс-службе.

Были обсуждены актуальные вопросы евразийской повестки в сфере энергетики, промышленной кооперации, технического регулирования, электронной торговли. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями по другим представляющим взаимный интерес темам, в том числе относительно повестки ближайшего заседания Евразийского межправительственного совета в феврале текущего года и интеграционных инициатив Республики Беларусь", - добавили в ЕЭК.-0-