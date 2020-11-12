Головченко обсудил с послом Азербайджана расширение торгово-экономического сотрудничества

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко обсудил с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Во время встречи премьер-министр отметил позитивную динамику роста взаимной торговли двух стран. По итогам девяти месяцев текущего года товарооборот между Беларусью и Азербайджаном вырос более чем в 2,5 раза и составил около $315 млн.

"Также продуктивно развивается сотрудничество в области производственной кооперации. Одним из ведущих азербайджанских предприятий, которое успешно работает во взаимодействии с белорусскими машиностроителями, является Гянджинский автомобильный завод. С 2007 года на его базе собрано более 11 тыс. белорусских тракторов, а также около 3,5 тыс. единиц иной техники известных белорусских брендов", - сказал Роман Головченко.

По информации пресс-службы, стороны подтвердили обоюдный интерес в интенсификации и расширении взаимовыгодного сотрудничества.-0-