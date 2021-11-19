Головченко: ощутимую долю внешних закупок могла бы занять взаимная торговля внутри ЕАЭС

19 ноября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Ощутимую долю внешних закупок могла бы занять взаимная торговля внутри ЕАЭС. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе, которое проходит сегодня в Ереване, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы проводим крайнее в этом году заседание Евразийского межправительственного совета и можем подвести определенные итоги. Уходящий год нельзя назвать простым. Вместе с тем мы завершаем его с неплохими результатами в части восстановления экономик наших стран. Уверен, что рост ВВП в нашем союзе за 9 месяцев текущего года на 4,5%, а также увеличение взаимной торговли на 32,7% стали возможными в том числе благодаря тем преимуществам, которые обеспечивает наша экономическая интеграция", - сказал глава белорусского правительства.

Роман Головченко отметил, что за этот период также увеличился импорт товаров из третьих стран почти на 24% (почти на $27 млрд). "Полагаю, что ощутимую долю из этих $27 млрд внешних закупок могла бы занять взаимная торговля внутри союза. В этой связи предложил бы комиссии подготовить соответствующую справочную информацию по импорту из третьих стран с анализом его возможного замещения за счет развития внутренней торговли союза. Уверен, что здесь мы можем найти существенные резервы", - считает премьер-министр.-0-

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