Головченко: от Смолевичей до Борисова нужно ускорить развитие промышленности

10 марта, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Отрезку от Смолевичей до Борисова через Жодино нужно придать ускоренный темп промышленного развития. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня журналистам по итогам совещания в Смолевичском райисполкоме по вопросам развития городов-спутников, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос не только в том, чтобы построить жилье для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Когда концепция городов-спутников только разрабатывалась, этот вопрос был одним из локомотивов процесса. Надо было не допустить перенаселенности Минска. Но со временем острее становилась задача превратить эти территории в элементы Минской агломерации и соответствующим образом распланировать размещение производительных сил, промышленных предприятий, социальной, инженерной инфраструктуры", - сказал Роман Головченко.

Сейчас необходимо увязать перечисленные задачи, что требует постоянного взаимодействия различных ведомств, сверки и координации усилий для целостного развития регионов в окружении столицы.

"Есть такое понятие "промышленный пояс Минщины". Сегодня мы смотрели, что нужно сделать, какие стимулы нужны, чтобы этому отрезку - от Смолевичей до Борисова через Жодино - придать ускоренный темп промышленного развития", - добавил Роман Головченко.

По его словам, проекты есть, но нужно больше. Т.к. предлагая жилье в этих городах людям, надо понимать, что в этом регионе должна быть и работа для них. Для Смолевичей этот вопрос не так актуален, поскольку рядом есть большой Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".-0-