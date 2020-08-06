6 августа, Слуцк /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко ожидает более активной работы по привлечению инвесторов в Слуцкий район. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не вижу целенаправленной работы по привлечению инвесторов. У вас прекрасный район, очень хорошая логистика, транспортное сообщение. Но держимся на старой структуре - мясо, сахар, хлеб и так далее. Это базовые отрасли, которые не отнесешь к новому технологическом укладу. Поэтому надо разворачиваться руководству района", - считает Роман Головченко.

Глава правительства обратил внимание, что не обязательно ждать прихода иностранных инвесторов, когда есть местные. "Иначе мы будем постоянно бороться с забитыми складами, неплатежеспособными организациями", - отметил премьер-министр.

Кроме того, по мнению Романа Головченко, важно поддержать предпринимательскую инициативу, что поможет в создании новых рабочих мест.-0-