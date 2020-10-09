Головченко: пандемия поставила ряд вызовов перед странами ЕАЭС

9 октября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Пандемия COVID-19 поставила ряд вызовов перед странами Евразийского экономического союза, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня у нас разнообразная и насыщенная повестка. Пандемия поставила ряд вызовов перед нашими государствами. Сегодня необходимо обсудить санитарно-эпидемиологическую ситуацию, возможность восстановления транспортного сообщения - это одна из важнейших мер поддержки экономик стран", - сказал Роман Головченко.

Глава белорусского правительства предложил коллегам конструктивно подойти к вопросу доработки стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Кроме того, по его мнению, назрела необходимость единых и всем понятных правил регулирования трансграничной торговли в Евразийском экономическом союзе. "Эту задачу нам диктует интенсивно развивающаяся сфера международной электронной торговли", - отметил Роман Головченко.-0-

Фото Оксаны Манчук