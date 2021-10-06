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06 октября 2021, 12:12

Головченко: поддержание контактов Беларуси и России в сфере транспорта крайне важно для обеих сторон

Роман Головченко
Роман Головченко

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержание контактов Беларуси и России в транспортной сфере крайне важно для обеих сторон. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с министром транспорта России Виталием Савельевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Транспортная сфера - одна из живых сфер сотрудничества, которая связывает наши страны. У нас большой грузо- и пассажирооборот, транзитный грузопоток, поэтому неслучайно, что вопросы развития транспортной сферы являются одним из элементов союзных программ, которые были не так давно подписаны руководителями правительств Беларуси и России", - отметил премьер-министр.

По его словам, в Беларуси эта сфера очень ресурсо- и капиталоемкая. "От нее зависят бесперебойные поставки товаров, перемещение граждан, поэтому поддержание контактов и диалога в этой сфере крайне важно. Особенно для нашей страны это важно с учетом международного давления, которое оказывается абсолютно несправедливо, в частности, это введенные ограничения в авиационной сфере, которые являются аномальными и противоречат всем нормам международного права", - подчеркнул он. Роман Головченко высказал российской стороне слова благодарности за поддержку в данном вопросе.

"Мы активно развиваем сотрудничество в железнодорожной сфере. Железные дороги Беларуси и России поэтапно возобновляют пассажирское сообщение. Эту работу следует продолжать, несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация не демонстрирует признаков периода улучшения. Что касается грузовых перевозок, Беларусь - это экспортер, для нас крайне важна устойчивая логистика для транспортировки наших грузов, потому что две трети производимой в стране продукции реализуется на экспорт. А страны, не имеющие, как мы, выхода к морю, конечно, должны выстраивать эффективные и устойчивые маршруты для транспортировки наших грузов", - отметил глава белорусского правительства. В этой сфере, по его мнению, необходимо обсудить с российской стороной реализацию следующего масштабного этапа по активизации белорусских грузопотоков через инфраструктуру России.

По информации премьер-министра, за 8 месяцев 2021 года в ж/д сообщении с Россией перевезено 27 млн т грузов, или 104% к уровню прошлого года. "Положительная динамика сохраняется в том числе в рамках подписанного нами в этом году межправительственного соглашения по перевалке белорусских нефтепродуктов. Спасибо российским коллегам за то, что удалось в сжатое время обеспечить практическое выполнение этого соглашения и оперативно выстроить действенную схему с учетом эффективной логистики и экономической выгоды для всех сторон. Я думаю, что на базе этого успешного примера мы выстроим работу и по другим направлениям", - подчеркнул он.

Роман Головченко высказал мнение, что обеим сторонам необходимо "сверить часы в отношении дальнейшей стратегии развития автотранспортной инфраструктуры". "Правительство и Министерство транспорта России много внимания уделяют именно стратегическому планированию как морских перевозок, так и воздушных и сухопутных. В России планируется реализация значимых проектов по строительству автомобильных дорог, в том числе которые могут, и я уверен будут, сопрягаться с белорусскими дорогами, обеспечивая устойчивый транзитный коридор по маршруту Китай - Европа либо Европа - Китай. Поэтому важно сегодня обменяться конкретными планами для того, чтобы мы выходили в своем планировании на синхронные решения", - подчеркнул премьер-министр.

Министр транспорта России Виталий Савельев в свою очередь выразил готовность к детальному обсуждению всех вопросов и направлений сотрудничества.-0-

Фото Оксаны Манчук

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