Головченко: поддержка России полностью перекроет возможные последствия санкций Запада

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 16 июля 2021
Минск Ясно +26°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:57 Витебская птицефабрика получит господдержку на строительство бройлерного цеха - Головченко Экономика
19:45 С творчеством поэта и переводчика Анатоля Астрейко знакомит выставка "Память дорог" в НББ Афиша
19:36 Воронюк: молодежная интеграция - опора Союзного государства Общество
19:34 В Беларуси к концу года рассчитывают создать все направления производства электротранспорта - Минпром Экономика
19:23 В фестивальном Витебске определили порядок выступлений участников детского конкурса Культура
19:14 Головченко: поддержка России полностью перекроет возможные последствия санкций Запада Экономика
18:55 Лукашенко направил соболезнование народу Бельгии в связи с жертвами от разрушительных последствий паводков Президент
18:41 Ради хайпа 19-летние жители Кобрина избили случайных прохожих на камеру Происшествия
18:39 Совет ЕЭК внес изменения в правила определения страны происхождения промтоваров для госзакупок Экономика
18:31 Дебиторка и борьба с коррупцией обсуждались в Генпрокуратуре на встрече с представителем бизнеса Общество
18:23 Поставки российской нефти в Беларусь через Украину не осуществлялись - "Белнефтехим" Экономика
18:20 Новополочанин приговорен к 4 годам ограничения свободы за оскорбления и оборот боеприпасов Происшествия
18:19 Алисе нельзя почти 98% привычных продуктов. Как жить с диагнозом "фенилкетонурия" Ссылки на БелТА Плюс
17:58 Возобновлена работа регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ Общество
17:52 В І полугодии объем промышленного производства в Беларуси составил Br71,1 млрд Экономика
17:51 Штраф до 500 БВ грозит нанимателю, не обеспечившему работникам необходимые условия труда - ФПБ Общество
17:45 Транспортные предприятия Беларуси в январе-июне перевезли 184,1 млн т грузов Экономика
17:36 В Лоевском районе в 15 м от берега утонул рыбак Происшествия
17:35 Жителя Ганцевичского района осудили на 10 лет колонии за поджог сарая и кражу $196 тыс. Происшествия
17:29 Граждане Беларуси с 17 июля имеют возможность проезда ж/д транспортом в Калининградскую область Общество
17:21 В Беларуси продлен срок приема документов в вузы от иностранных граждан Общество
17:16 Центр биомедицинских и фармацевтических технологий планируется создать в Союзном государстве Технологии
17:07 В Минской области производитель антисептиков оштрафован на более чем Br270 тыс. Регионы
17:06 Беларуси во многом еще предстоит открыть Колумбию для двусторонних отношений - Савиных Политика
16:58 Поехали! В Витебске торжественно открыли после масштабной реконструкции ул.Гагарина Регионы
16:52 В Калинковичах в подвале у 49-летнего мужчины обнаружен опасный арсенал Происшествия
16:52 Атомная энергетика играет ключевую роль в решении проблем декарбонизации экономики - "Росатом" Экономика
16:44 Розничный товарооборот в Беларуси в первом полугодии почти не изменился Экономика
16:40 Субъекты негосударственного сектора экономики на 54,2% сформировали бюджет Минской области Регионы
16:40 Два года лишения свободы получил могилевчанин за оскорбление сотрудников милиции в интернете Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
16 июля 2021, 19:14

Головченко: поддержка России полностью перекроет возможные последствия санкций Запада

Роман Головченко. Фото из архива
Роман Головченко. Фото из архива

16 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко уверен, вместе Беларусь и Россия способны противостоять любому санкционному давлению. Об этом он заявил сегодня журналистам во время рабочей поездки в Витебскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

Работа над совместным планом Беларуси и России против санкций Запада уже началась. "Об этом очень подробно говорили президенты в ходе встречи в Санкт-Петербурге. И дали соответствующие поручения правительствам своих стран", - сказал Роман Головченко.

Раскрывать суть плана он не стал, аргументировав тем, что "это очень чувствительная тема, за нами слишком много наблюдают - те, кто заинтересован в наращивании санкционного давления".

Но в целом направления работы включают противодействие непосредственному влиянию санкций и меры поддержки со стороны Российской Федерации. "Это касается кредитно-финансовой поддержки белорусской банковской системы, страхования заключаемых нами сделок. Поэтому у нас нет сомнений, что в этой части поддержка России полностью перекроет те возможные последствия, на наступление которых рассчитывают те, кто эти санкции вводит. Это выгодно и Российской Федерации - мы работаем на взаимовыгодных условиях", - подчеркнул Роман Головченко.

Он добавил, что Россия тоже подвергается санкционному давлению, в противодействии которому уже наработан богатый опыт.-0-

Витебская птицефабрика получит господдержку на строительство бройлерного цеха - Головченко

Поехали! В Витебске торжественно открыли после масштабной реконструкции ул.Гагарина

Роботизированная линия на "Белвесте" перейдет на трехсменный режим уже осенью

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Головченко Россия санкции
Новости рубрики Экономика
Роман Головченко Витебская птицефабрика получит господдержку на строительство бройлерного цеха - Головченко
Фото из архива В Беларуси к концу года рассчитывают создать все направления производства электротранспорта - Минпром
Фото из архива Совет ЕЭК внес изменения в правила определения страны происхождения промтоваров для госзакупок
Фото из архива Поставки российской нефти в Беларусь через Украину не осуществлялись - "Белнефтехим"
Фото из архива В І полугодии объем промышленного производства в Беларуси составил Br71,1 млрд
Фото из архива Транспортные предприятия Беларуси в январе-июне перевезли 184,1 млн т грузов
Главное
Александр Лукашенко во время церемонии открытия Лукашенко: "Славянский базар" стал одним из символов становления независимой Беларуси
Головченко: поддержка России полностью перекроет возможные последствия санкций Запада
Беларусь стремится углубить многовекторное сотрудничество с Китаем - Снопков
Увеличение экспорта и расширение мощностей. В "Великом камне" обсудили перспективы развития Минского автомобильного завода
Топ-новости
Первый энергоблок БелАЭС будет включен после диагностики систем и узлов турбогенератора - Каранкевич
Перцов: "Славянский базар" стал эталонной творческой площадкой для артистов
Щекин: поствыборный период нас многому научил и повторно допускать ошибок нельзя
В Беларуси продолжается комплекс мер по зачистке от радикально настроенных лиц - КГБ
В Беларуси началась выдача сертификатов о прохождении ЦТ
Белорус на конкурсе исполнителей "Витебск-2021" выступит под номером 5
В Беларуси продлен срок приема документов в вузы от иностранных граждан
СК: получена информация о причастности ряда НГО и СМИ к теневому движению финансовых средств
Изменения в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя укрепляют нацбезопасность - депутат
Роботизированная линия на "Белвесте" перейдет на трехсменный режим уже осенью
Русый: устойчивая работа трудовых коллективов в основе экономического благополучия страны
Уникальные работы золотошвей из Торжка и хохломскую роспись представили на "Славянском базаре"
Рачков: Литве выгодна политизация миграционной проблематики
В исполнительном производстве произошли изменения: чего ждать должникам и взыскателям
МВД: информация о минировании учреждений и организаций не подтверждается
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.