Головченко: поддержка России полностью перекроет возможные последствия санкций Запада

16 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко уверен, вместе Беларусь и Россия способны противостоять любому санкционному давлению. Об этом он заявил сегодня журналистам во время рабочей поездки в Витебскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

Работа над совместным планом Беларуси и России против санкций Запада уже началась. "Об этом очень подробно говорили президенты в ходе встречи в Санкт-Петербурге. И дали соответствующие поручения правительствам своих стран", - сказал Роман Головченко.

Раскрывать суть плана он не стал, аргументировав тем, что "это очень чувствительная тема, за нами слишком много наблюдают - те, кто заинтересован в наращивании санкционного давления".

Но в целом направления работы включают противодействие непосредственному влиянию санкций и меры поддержки со стороны Российской Федерации. "Это касается кредитно-финансовой поддержки белорусской банковской системы, страхования заключаемых нами сделок. Поэтому у нас нет сомнений, что в этой части поддержка России полностью перекроет те возможные последствия, на наступление которых рассчитывают те, кто эти санкции вводит. Это выгодно и Российской Федерации - мы работаем на взаимовыгодных условиях", - подчеркнул Роман Головченко.

Он добавил, что Россия тоже подвергается санкционному давлению, в противодействии которому уже наработан богатый опыт.-0-

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