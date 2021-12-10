Головченко: потери от санкций компенсируем наращиванием присутствия на рынках России, Азии и Африки

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует компенсировать потери от западных санкций наращиванием присутствия на рынках России, стран Азии и Африки. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня во время встречи c депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики в Овальном зале по обсуждению пакета бюджетных законопроектов, передает корреспондент БЕЛТА.

Правительством сформирован целевой сценарий развития и определены задачи, которые легли в основу подписанного главой государства указа о важнейших параметрах развития и целевого плана, утверждаемого правительством. Предусмотрен темп роста ВВП - 102,9%, реальных располагаемых доходов населения - 102%, инвестиций в основной капитал - 103,3%, экспорта товаров и услуг - 106,3%, инфляция - не более 6%. На следующий год сохраняются требования об обеспечении роста экономики преимущественно за счет внешнего спроса, то есть экспорта. По экспорту товаров прогнозируется прирост более 6%. Такой прогноз строится на основе оценки роста экономик основных стран - торговых партнеров с учетом спроса на этих рынках.

"Потери на западном направлении от санкций мы оценили, компенсируем их за счет наращивания присутствия на рынках России, стран Азии и Африки. Стратегическими партнерами остаются для нас Россия и Китай. Прирост экспорта на этих рынках планируем в пределах средних значений (около 6%). Активно будем работать по расширению географии поставок", - сказал Роман Головченко.

Просчитаны балансы производства и экспорта основных видов продукции. Например, экспорт автобусов планируется увеличить на 50%, грузовых автомобилей - более чем на 10%, легковых - на 40%, черных металлов - на 12%, продукции деревообработки - на 8%.

В целом внешнеторговое сальдо прогнозируется положительным - до $3 млрд.

По словам премьер-министра, значительного оживления инвестиционной активности в следующем году не ожидается. Это связано как с противоэпидемическими ограничениями, так и с санкционным давлением. "Исходим из того, что западные каналы привлечения финансирования будут для нас заморожены. В этих условиях существенно активизировать привлечение иностранного западного капитала в экономику не удастся. Внутренние ресурсы также ограничены, их будем направлять прежде всего на увеличение выпуска продукции для максимального использования экспортных возможностей. С учетом этих факторов темп роста инвестиций планируем на уровне 103,3%. Планируем инвестировать в экономику около Br36 млрд", - отметил он.

Основным целевым приоритетом на 2022 год остается рост благосостояния населения. Реальные располагаемые доходы вырастут на 2%. "Заработная плата прирастет на Br135 (до Br1551), у работников бюджетной сферы - почти на Br125 (до Br1241). Пенсии увеличатся более чем на Br70 (до Br596)", - сказал Роман Головченко.

"Предложенные на 2022 год целевые показатели позволяют обеспечивать сбалансированный рост ВВП на качественной основе. В совокупности они отвечают задачам, определенным программами деятельности правительства и пятилетки", - резюмировал премьер-министр.-0-