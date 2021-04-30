Головченко предложил выработать в ЕАЭС единую стратегию по санитарной и биологической безопасности

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко предложил в рамках ЕАЭС выработать единую стратегию по обеспечению санитарной и биологической безопасности. Об этом он заявил во время заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Коллегия ЕЭК активно работает над документами стратегического характера. Возможно, нам следовало бы подумать о разработке стратегии биологической и санитарной безопасности стран союза. Я знаю, что ряд членов объединения, в частности Беларусь и Российская Федерация, работают над этими темами, пересматривают подходы в связи со складывающейся ситуацией в отношении опасных и особо опасных инфекций. Поэтому вношу предложение на будущее подумать о целесообразности выработки единой стратегии санитарной и биологической безопасности", - сказал Роман Головченко.

По его словам, на заседании в широком формате предстоит утвердить основные направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС до 2025 года. "Принимая этот стратегический документ, мы ставим перед собой важнейшие задачи. Первая - обеспечить переход на новый уровень технологического развития промышленности путем совместного стимулирования инновационного развития и цифровой трансформации промышленности. Вторая - повысить конкурентоспособность, третья - продвигать экспорт нашей продукции на внешних рынках", - пояснил он.

Премьер-министр добавил, что этот документ также станет реальным инструментом по достижению паритета интересов при организации и развитии новых промышленных производств в странах союза.

"В ходе заседания в узком формате мы уже обсудили ряд важных вопросов. В частности, межгосударственную программу интегрированной системы ЕАЭС по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг. Это действительно одна из тех прорывных программ, которая может дать существенное преимущество всем нашим странам. Я прежде всего говорю о тех программах, платформах, которые создаются на основе систем ДЗЗ. Такие наработки есть у многих наших стран, и я думаю, что их интеграция и сведение воедино выведет эту работу на новый уровень. Успешная реализация этого проекта за счет использования национальных компетенций позволит значительно повысить качество космических и геоинформационных услуг в интересах всех стран союза, а также укрепить наши позиции на мировом рынке таких услуг", - рассказал Роман Головченко.

Премьер-министр добавил, что на заседании в узком формате была обозначена возрастающая роль международной электронной торговли и назревшая необходимость дополнительного регулирования этой сферы с учетом интересов бюджетов стран союза. Кроме того, состоялась позитивная дискуссия об унификации в государствах - членах ЕАЭС мер регулирования экспорта чувствительных продовольственных и сырьевых товаров, защиты рынка сельскохозяйственной продукции.-0-