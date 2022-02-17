Головченко: при модернизации "Гродно Азота" тщательно подходим к техническим нюансам

17 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При модернизации "Гродно Азота" большое внимание уделяется техническим нюансам. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.
Премьер-министру доложили о реализации инвестиционного проекта "Строительство азотного комплекса по проспекту Космонавтов, 100 в Гродно" и модернизации действующего производства. Задача модернизировать "Гродно Азот" была поставлена в 2018 году. Этот вопрос на постоянном контроле, и было принято решение на месте посмотреть, как идет процесс.
"Строительство нового азотного комплекса - проект очень масштабный и дорогостоящий, поэтому тщательно подходим к техническим нюансам. Дорога пройдена очень длинная. Осталось немного, чтобы ее завершить", - отметил Роман Головченко.
Параллельно на "Гродно Азоте" модернизируют действующие производства, в первую очередь чтобы увеличить выпуск карбамида и аммиака. Конечная цель - повысить объем производимых удобрений, на которые сегодня очень большой спрос. Важно и усилить техническую безопасность оборудования.-0-
Прибыльная работа ОАО "Гродно Азот" позволит вложить деньги в модернизацию
Модернизация цехов на "Гродно Азоте" позволит увеличить объемы производства аммиака до 2,1 тыс.т
Фото Леонида Щеглова