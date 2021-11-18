Головченко примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Ереване

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится в очном формате в Ереване 18-19 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Заседание пройдет в узком и расширенном составах. Кроме того, у премьер-министра Беларуси запланированы рабочие встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, председателем кабинета министров - руководителем администрации президента Кыргызстана Акылбеком Жапаровым и премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

По данным пресс-службы ЕЭК, главы правительств обсудят состояние взаимной торговли в 2020 году, совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, балансы спроса и предложения союзных стран по сельхозпродукции, продовольствию, кожевенному сырью, шерсти, льно- и хлопковолокну на 2021-2022 годы, план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств ЕАЭС на 2021-2024 годы, ход работы по сближению позиций государств союза в рамках климатической повестки.

Межправсовет также рассмотрит соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, проект стратегии биологической безопасности ЕАЭС, вопросы электронной торговли, включая утверждение дорожной карты по созданию благоприятных условий для ее развития в ЕАЭС, план мероприятий по повышению уровня обеспеченности стран союза стратегически важными лекарствами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в ЕАЭС до 2024 года, и ряд других вопросов.-0-