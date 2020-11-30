Головченко примет участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко примет сегодня участие в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Мероприятие пройдет в формате видеоконференции.
В составе ШОС - восемь стран (Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Четыре государства имеют статус наблюдателя (Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия), шесть стран - партнеры по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка). Совет глав правительств собирается раз в год для обсуждения стратегии многостороннего взаимодействия, решения принципиальных вопросов экономического и иного сотрудничества.
Беларусь получила статус наблюдателя в организации в июле 2015 года и принимает участие во всех основных направлениях ее деятельности: политико-дипломатическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном.-0-