Головченко принимает участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе

18 ноября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе проходит в Ереване (Армения) с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Повестка заседания предусматривает обсуждение важных вопросов, имеющих принципиальное значение для развития интеграции в ЕАЭС.

В ходе заседания в узком составе будут рассматриваться вопросы применения в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств - членов союза на 2021 - 2024 годы, обеспечение равных условий участия в программе закупки сельскохозяйственной техники и оборудования в Казахстане для производителей ЕАЭС и третьих стран. Также участники мероприятия обсудят установление ставки ввозной таможенной пошлины в отношении моторных транспортных средств с электрическим двигателем и ряд других вопросов.

Кроме того, будет заслушана информация о разработке стратегии биологической безопасности Евразийского экономического союза и о сближении позиций государств - членов союза в рамках климатической повестки.-0-