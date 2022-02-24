Головченко принимает участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе

24 февраля, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе проходит в Нур-Султане (Казахстан) с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Главы правительств государств ЕАЭС на заседании Евразийского межправсовета обсудят реализацию соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, и соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Планируется также рассмотреть дорожную карту по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в странах союза на 2022-2023 годы, доклад о текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы ЕАЭС.

Кроме того, в повестке обсуждение совместного проекта государств - членов ЕАЭС по осуществлению ускоренных контейнерных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельхозпродукции "Евразийский агроэкспресс", изменений в Договор о ЕАЭС в части порядка взимания косвенных налогов при электронной торговле товарами, реализуемыми физическим лицам, а также участия Узбекистана в отдельных инициативах ЕАЭС.-0-

Фото Оксаны Манчук