Головченко прокомментировал ситуацию на "Беларуськалии"

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все структуры "Беларуськалия" работают в режиме практически полной загрузки. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Три или четыре дня назад ситуация там была достаточно напряженной, была попытка взбудоражить. Я был на этом предприятии, по поручению Президента знакомился с обстановкой", - рассказал Роман Головченко.

Он отметил, что на "Беларуськалии" неплохие зарплаты, очень хороший социальный пакет. "Когда схлынули эмоции и люди взвесили, что на чашах весов, куда их зовут и что сейчас дает государственное предприятие, ситуация кардинально изменилась. Сейчас все рудоуправления и фабрики работают в режиме практически полной загрузки", - подчеркнул премьер-министр.

Роман Головченко обратил внимание: на фоне напряженной ситуации на белорусском предприятии увеличил добычу и продажу калийных удобрений российский "Уралкалий", подскочили в цене акции других зарубежных конкурентов "Беларуськалия". "Они на волне эмоций заработали деньги. По-моему, здесь все очевидно", - добавил премьер-министр.

По мнению главы правительства, протестные акции на белорусских предприятиях срежиссированы и их цель не в диалоге с властью. "Я абсолютно далек от мысли, что в этих акциях участвуют только провокаторы. Ведь действительно, есть прослойка людей, которая проголосовала за иного кандидата, они недовольны тем, что оказались в меньшинстве, и имеют право на выражение своих эмоций. Но то, что эти акции проходят абсолютно срежиссировано, там расписаны роли, это очевидно", - сказал он.

Премьер-министр заметил: по разным предприятиям кочуют одни и те же люди, которые призывают к провокациям, "пытаясь утроить балаган". "Я это ощутил во время встречи на МТЗ, когда фактически меня, премьер-министра страны, пытались заулюлюкать, показать, что власть лежит на асфальте и по ней можно ходить. Так нельзя делать в цивилизованном обществе. Люди позвали на диалог, я туда приехал, разговаривал с людьми. Но им был нужен не разговор. Им нужно было показать картинку, что власть растоптана. Это - хохот, топот, улюлюканье, закрикивание, захлопывание - надо было в течение 10 минут снять на камеру, после чего можно было уходить, картинка удалась", - рассказал Роман Головченко.-0-