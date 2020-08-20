Головченко рассказал, что забывают желающие побастовать и о чем их не предупреждает оппозиция

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забастовка в белорусском законодательстве не предполагает защиты политических взглядов, она может быть применена только при трудовых или социальных спорах. На это обратил внимание премьер-министр Беларуси Роман Головченко в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Роман Головченко отметил: оппоненты власти призывают всех действовать сугубо в правовом поле, однако, когда зовут трудовые коллективы на забастовки, ссылаются лишь на Конституцию Беларуси. Между тем эти вопросы более подробно регламентируются другим законодательством.

"Трудовые отношения регулируются Трудовым кодексом, а там написано, что забастовка, как одна из форм защиты прав трудящихся, может быть применена только в случае трудовых или социальных споров. То есть когда нарушается коллективный договор, трудовые и социальные права работника по его контракту. Забастовка в белорусском законодательстве, как, собственно, и в европейском, не предполагает защиты политических прав или взглядов", - подчеркнул премьер-министр.

Он также обратил внимание на то, что в законодательстве четко прописана процедура объявления забастовки. Прежде всего, ее инициаторы должны быть уверены, что, если есть трудовой спор с нанимателем, это касается всего коллектива. "Не менее чем половина коллектива должна избрать своих представителей. Не менее чем двумя третьими от этой половины должно быть принято решение и заблаговременно направлено уведомление работодателю - в двухнедельный срок. На время забастовки приостанавливаются все трудовые и социальные гарантии, не выплачивается заработная плата", - заметил Роман Головченко.

По его мнению, те, кто призывает рабочих к забастовкам, сознательно не предупреждают об этих нюансах. "Когда стало понятно, что на уличные протесты белорусов не загнать, это не тот народ, который массово пойдет на жесткие, силовые акции, начали применяться такие методики", - добавил премьер-министр.

Однако и трудовые коллективы не горят желанием бастовать, заявил Роман Головченко. Он привел в пример Минский тракторный завод: на нем работают около 16 тыс. человек, а на улицу вышли всего лишь 500 рабочих. "Эмоции улеглись", - резюмировал он.

Глава правительства обратил внимание еще на один момент: к забастовкам призывают именно работников государственных предприятий, не частных. Кроме того, альтернативные силы заявляют, что участникам забастовок будет выплачиваться материальная помощь. "Белорусским законодательством запрещена финансовая помощь от политических партий, других объединений и иностранных организаций на время забастовки, - напомнил он. - Те, кто об этом говорит, сознательно идут на манипуляцию".

Он добавил: правительство сейчас отслеживает ситуацию на крупных промышленных предприятиях. Всего на них работают около 650 тыс. человек, но, по последней информации, не приступили к работе или не выполняют свои обязанности всего лишь около 360 человек. В то же самое время многие СМИ, в том числе иностранные, тенденциозно преподносят информацию, заявляя, что "Беларусь парализована", отметил премьер-министр. "Все предприятия в Беларуси работают в нормальном режиме, нигде не снижена производственная активность, планы выполняются", - заверил Роман Головченко.-0-