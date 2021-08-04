Головченко: разрабатывая стратегии развития предприятий необходимо опираться на существующие реалии

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 4 августа 2021
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:29 В Витебске в Западной Двине утонул мужчина Происшествия
16:29 Оценка действий правительства и доверие к оппозиции - Мусиенко прокомментировал итоги соцопроса Общество
16:20 Польский спортсмен Войцех Новицкий стал олимпийским чемпионом в метании молота Спорт
16:12 Хренин встретился с белорусской сборной на Армейских международных играх Общество
16:01 Брестский предприниматель лишился 20% дохода за выплату зарплаты в конвертах Происшествия
15:57 Госсекретарь Совбеза Беларуси: в ЕС к мигрантам относятся как к скотам Общество
15:57 Андрейченко примет участие в церемонии инаугурации президента Ирана Политика
15:53 ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе Регионы
15:50 Беларусь и Китай: рост делового сотрудничества и взаимодействие в выпуске лекарств при лечении коронавируса Политика
15:49 Руководителям двух организаций в Минске дали штрафы за нарушение сроков выплаты зарплаты Происшествия
15:36 Японка Юкако Каваи выиграла золото домашней Олимпиады в женской борьбе Спорт
15:34 Столичная мебельная фирма недоплатила в бюджет более Br900 тыс. налогов Происшествия
15:29 Ученые БГУ начали выпуск альтернативного дорогостоящим металлам стеклоуглерода Общество
15:27 В Могилеве во время движения загорелся автомобиль Происшествия
15:27 Деятельность Зеленского не одобряют почти 60% украинцев - опрос В мире
15:20 Кенийцы взяли олимпийское золото и серебро в беге на 800 м Спорт
15:17 Минчанин задержан за передачу сведений о милиционерах экстремистскому Telegram-каналу Происшествия
15:16 Китай вводит массовые ограничения на поездки для борьбы со штаммом дельта В мире
15:14 Витебский комбинат шелковых тканей продает производственный корпус почти за Br2,8 млн Экономика
15:13 Стаж и пенсии, матпомощь инвалидам - с какими вопросами пришли на прием к Костевич Общество
15:08 Красный Крест раскритиковал действия Литвы в связи с разворотом мигрантов на границе В мире
15:07 Белорусские синхронистки заняли 11-е место в олимпийском финале дуэтов Спорт
14:57 В Березовском районе мужчина убил сожительницу Происшествия
14:56 В Узбекистане пришлись по вкусу белорусские говядина, сыры и масло Экономика
14:56 Нидерланды и Аргентина стали финалистами женского турнира ОИ по хоккею на траве Спорт
14:54 Украинский борец Жан Беленюк выиграл золото Олимпиады в весе 87 кг Спорт
14:47 В Москве в результате ДТП с участием автобуса пострадали 13 человек В мире
14:37 Головченко: разрабатывая стратегии развития предприятий необходимо опираться на существующие реалии Экономика
14:37 Механизатор сельхозпредприятия в Сенненском районе украл 80 л солярки и более 1 т зерна Происшествия
14:32 Движение на участке автодороги Н8940 в Минском районе временно ограничат 5 августа Регионы
Все новости
Все новости
Экономика
04 августа 2021, 14:37

Головченко: разрабатывая стратегии развития предприятий необходимо опираться на существующие реалии

Роман Головченко во время совещания на предприятии
Роман Головченко во время совещания на предприятии

4 августа, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. При разработке стратегий развития предприятий необходимо опираться на существующие реалии. Таким мнением с журналистами поделился премьер-министр Роман Головченко во время посещения ОАО "Белшина", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы приняли решение о том, что необходимо разработать стратегию развития "Белшины" еще в октябре. И за это время проделана большая работа. Мы решили серьезно подойти к этому вопросу: наняли одну из крупнейших мировых консалтинговых компаний, которые имеют компетенции именно в этом секторе промышленности и этом бизнесе. Все это время команда вместе с представителями предприятия разрабатывала стратегию. Потому что по-другому выйти из достаточно непростого финансового положения, в которое попала "Белшина" в силу ряда причин, наверное, невозможно, - отметил Роман Головченко. - Если и делать это, то правильно и по-научному. Мы не просто полагаемся на чью-то стороннюю экспертизу, а глубоко пропустили ее через реалии предприятия. И сегодня в целом стратегия была одобрена. Это тот путь, который позволит планово строить работу на пятилетнем горизонте через реализацию ряда управленческих решений, которые будут пронизывать всю сферу: от планирования производства до маркетинга и сбыта. Поэтому мы думаем, что это именно то решение, которое в совокупности с другими мерами государственной поддержки поможет решить главную проблему предприятия - снижение долговой нагрузки и обеспечит выход на максимальную производственную мощность после реализованных инвестпроектов".

Подобная работа ведется и на других предприятиях. "Именно на "Белшине" мы решили пойти по международно признанному пути - сформировали стратегию и договорились, что организуем контроль за ходом. Обсуждали сегодня, как организовать мониторинг за выполнением индикаторов, чтобы каждый на своем месте понимал, каких целей он должен достичь, - подчеркнул Роман Головченко. - В целом господдержка по всем предприятиям страны будет снижаться. Это инструмент, который государство будет применять не как системную меру, а как помощь для тех, кто попал в трудную ситуацию, например из-за изменений на рынке: резко выросла стоимость сырья, конъюнктура и так далее. Применительно к "Белшине" речь не идет о новой господдержке в виде каких-либо финансовых вливаний. Мы договорились, что под реализацию стратегии рассмотрим возможность частичной реструктуризации задолженности и применения более льготных условий для ее погашения. Но она будет жестко увязана с реализаций тех мероприятий, которые прописаны в стратегии. Долговая нагрузка "Белшины" достаточно большая, как перед бюджетом, так и коммерческими банками. Мы будем работать над комплексным решением, каким образом облегчить кредитную нагрузку, что предприятие может инвестировать в оборотные средства и завершение реализации инвестиционных проектов. Все это необходимо для того, чтобы "Белшина" могла расплатиться с долгами".

Роман Головченко также отметил, что на прошлой неделе глава государства утвердил программу социально-экономического развития. Одни из важных показателей - рост ВВП и заработной платы.

"Такие темпы могут быть достигнуты при максимальной загруженности мощностей предприятий и сбыт продукции. Машиностроение, обрабатывающая промышленность, деревообработка, строительные материалы - все эти сферы экономики развиваются достаточно интенсивно за счет роста внутреннего спроса. Что касается реального сектора экономики - здесь вопрос в том, чтобы добиться отдачи от тех инвестпроектов, которые были реализованы в прошлую пятилетку. Необходимо продолжать вкладывать в те объекты, которые требуют модернизации, - подчеркнул премьер-министр. - На примере "Белшины" мы должны добиться того, чтобы каждый год пятилетки предприятие прибавляло в выручке по Br150-200 млн. Это даст возможность ему спокойно реализовывать все запланированные мероприятия".

Роман Головченко во время посещения предприятия
Роман Головченко во время посещения предприятия

Премьер-министр также ознакомился с ходом реализации крупных инвестиционных проектов, которые ведутся сейчас на бобруйском предприятии, и с производственным циклом.

В 2020-2025 годах в ОАО "Белшина" реализуется несколько крупных инвестпроектов. Все они направлены на техническое перевооружение предприятия. Один из таких проектов - "Главный корпус завода крупногабаритных шин. Создание производства ЦМК шин радиальной конструкции с посадочным диаметром 25-29 дюймов". Еще один - "Освоение производства ЦМК шин радиальной конструкции с посадочным диаметром 57-63 дюйма с реконструкцией подготовительного цеха". Здесь уже идет вторая очередь проекта.

Как рассказал главный инженер завода крупногабаритных шин Василий Куницкий, 28 июля на заводе был запущен новый пресс 117 дюймов. "Совместно с представителями компании-производителя мы провели испытания 10 моделей шин и 10 широкопрофильных прессформ. Эти работы велись на предприятии в течение месяца, - отметил он. - В дальнейшем планируем поставить еще 16 прессов 117 дюймов. С этого по сути началась модернизация цеха вулканизации главного корпуса завода КГШ. В сентябре планируем поставить дополнительное оборудование. Чтобы видеть внутренние дефекты покрышки, появится рентген-установка. С того момента, как завод был построен, выпускали продукцию диагональной конструкции - в ней 32 слоя нити. Новое оборудование позволяет создавать конструкцию в один слой с металлокорпусом. Это более экономично и такая покрышка устойчивее к ударам, порезам - нам не опасны скальные породы".

По словам генерального директора "Белшины" Андрея Бунакова, у бобруйского предприятия есть перспективы для дальнейшего развития. "Для этого мы реализуем ряд инвестиционных проектов, которые касаются в первую очередь крупногабаритных и сверхкрупногабаритных шин. Здесь необходимо поработать над качеством, но самое главное - это фундамент для дальнейшего развития нашего предприятия. Разработана стратегия, мы знаем, куда двигаться, и знаем, на каких рынках нас ждут. У нас есть заказы на второе полугодие", - подчеркнул гендиректор.

Генеральный директор ОАО "Белшина" Андрей Бунаков
Генеральный директор ОАО "Белшина" Андрей Бунаков

"Белшина" осваивает и новые рынки для поставки своей продукции "Нет ни одной страны, которая бы не пользовалась автомобильными шинами: начиная от легковых и сельскохозяйственных до грузовых и сверхкрупногабаритных шин. Мы работаем по всем этим видам продукции, потому у нас есть возможность диверсифицироваться на рынке, особенно близлежащем. Не забываем и про дальнее зарубежье - всегда готовы к работе. Эффективно продавать легковую шину можно в радиусе 3 тыс. км, грузовые и сельхозшины - 4,5-5 тыс. км, а крупногабаритные и сверхкрупногабаритные - по всему миру. И к этой работе мы готовы", - добавил Андрей Бунаков.

В состав ОАО "Белшина" входят: завод крупногабаритных шин, завод массовых шин, завод сверхкрупногабаритных шин, механический завод, обеспечивающий основное производство оборудованием и оснасткой, ряд централизованных подразделений, производство резиновых изделий в Кричеве. На предприятии освоено более 400 моделей шин. За последние три года на серийное производство было поставлено около 70 новых типоразмеров шин.-0-

Сборщик Алексей Кеук
Сборщик Алексей Кеук

Фото Олега Фойницкого

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
визиты Головченко предприятие
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Витебский комбинат шелковых тканей продает производственный корпус почти за Br2,8 млн
Фото из архива В Узбекистане пришлись по вкусу белорусские говядина, сыры и масло
Фото из архива Белорусский рубль на торгах 4 августа ослаб к трем основным валютам
Фото из архива Минэкономики возобновляет проведение единого дня консультаций по вопросам международной техпомощи
Фото из архива Инспекции МНС выявили случаи выплат зарплат в конверте
Фото из архива БУТБ открывает широкие перспективы для развития взаимной торговли Беларуси и Пакистана - посол
Главное
Фото из архива. "Большой разговор с Президентом". Александр Лукашенко во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, 2019 год На участие в "Большом разговоре с Президентом" поступило уже более 300 заявок
О шокирующем убийстве иракца доложено Президенту Беларуси
Головченко: разрабатывая стратегии развития предприятий необходимо опираться на существующие реалии
Получи 2000 рублей за креатив! Конкурс Minsk World продолжает принимать заявки!
Топ-новости
Бронзовый призер Недосеков: моя следующая цель - прыгнуть выше и получить золото
Отношение белорусов к протестам и санкциям - Мусиенко прокомментировал итоги масштабного соцопроса
Беларусь и Китай: рост делового сотрудничества и взаимодействие в выпуске лекарств при лечении коронавируса
Земельный вопрос и финансовое положение предприятия - Субботин провел личный прием граждан
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 16 районах Беларуси
Ирина Курочкина вышла в финал Олимпиады в турнире по женской борьбе
ГПК выясняет обстоятельства инцидента на белорусско-литовской границе
Стаж и пенсии, матпомощь инвалидам - с какими вопросами пришли на прием к Костевич
БУТБ открывает широкие перспективы для развития взаимной торговли Беларуси и Пакистана - посол
В Узбекистане пришлись по вкусу белорусские говядина, сыры и масло
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
Борец Али Шабанов продолжит выступление на Играх в Токио
Минэкономики возобновляет проведение единого дня консультаций по вопросам международной техпомощи
За сутки в Беларуси зарегистрированы 967 пациентов с COVID-19, выписаны 1037
"Белавиа" выполнила первый рейс в Кутаиси
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.