Головченко: разрабатывая стратегии развития предприятий необходимо опираться на существующие реалии

4 августа, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. При разработке стратегий развития предприятий необходимо опираться на существующие реалии. Таким мнением с журналистами поделился премьер-министр Роман Головченко во время посещения ОАО "Белшина", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы приняли решение о том, что необходимо разработать стратегию развития "Белшины" еще в октябре. И за это время проделана большая работа. Мы решили серьезно подойти к этому вопросу: наняли одну из крупнейших мировых консалтинговых компаний, которые имеют компетенции именно в этом секторе промышленности и этом бизнесе. Все это время команда вместе с представителями предприятия разрабатывала стратегию. Потому что по-другому выйти из достаточно непростого финансового положения, в которое попала "Белшина" в силу ряда причин, наверное, невозможно, - отметил Роман Головченко. - Если и делать это, то правильно и по-научному. Мы не просто полагаемся на чью-то стороннюю экспертизу, а глубоко пропустили ее через реалии предприятия. И сегодня в целом стратегия была одобрена. Это тот путь, который позволит планово строить работу на пятилетнем горизонте через реализацию ряда управленческих решений, которые будут пронизывать всю сферу: от планирования производства до маркетинга и сбыта. Поэтому мы думаем, что это именно то решение, которое в совокупности с другими мерами государственной поддержки поможет решить главную проблему предприятия - снижение долговой нагрузки и обеспечит выход на максимальную производственную мощность после реализованных инвестпроектов".

Подобная работа ведется и на других предприятиях. "Именно на "Белшине" мы решили пойти по международно признанному пути - сформировали стратегию и договорились, что организуем контроль за ходом. Обсуждали сегодня, как организовать мониторинг за выполнением индикаторов, чтобы каждый на своем месте понимал, каких целей он должен достичь, - подчеркнул Роман Головченко. - В целом господдержка по всем предприятиям страны будет снижаться. Это инструмент, который государство будет применять не как системную меру, а как помощь для тех, кто попал в трудную ситуацию, например из-за изменений на рынке: резко выросла стоимость сырья, конъюнктура и так далее. Применительно к "Белшине" речь не идет о новой господдержке в виде каких-либо финансовых вливаний. Мы договорились, что под реализацию стратегии рассмотрим возможность частичной реструктуризации задолженности и применения более льготных условий для ее погашения. Но она будет жестко увязана с реализаций тех мероприятий, которые прописаны в стратегии. Долговая нагрузка "Белшины" достаточно большая, как перед бюджетом, так и коммерческими банками. Мы будем работать над комплексным решением, каким образом облегчить кредитную нагрузку, что предприятие может инвестировать в оборотные средства и завершение реализации инвестиционных проектов. Все это необходимо для того, чтобы "Белшина" могла расплатиться с долгами".

Роман Головченко также отметил, что на прошлой неделе глава государства утвердил программу социально-экономического развития. Одни из важных показателей - рост ВВП и заработной платы.

"Такие темпы могут быть достигнуты при максимальной загруженности мощностей предприятий и сбыт продукции. Машиностроение, обрабатывающая промышленность, деревообработка, строительные материалы - все эти сферы экономики развиваются достаточно интенсивно за счет роста внутреннего спроса. Что касается реального сектора экономики - здесь вопрос в том, чтобы добиться отдачи от тех инвестпроектов, которые были реализованы в прошлую пятилетку. Необходимо продолжать вкладывать в те объекты, которые требуют модернизации, - подчеркнул премьер-министр. - На примере "Белшины" мы должны добиться того, чтобы каждый год пятилетки предприятие прибавляло в выручке по Br150-200 млн. Это даст возможность ему спокойно реализовывать все запланированные мероприятия".

Роман Головченко во время посещения предприятия

Премьер-министр также ознакомился с ходом реализации крупных инвестиционных проектов, которые ведутся сейчас на бобруйском предприятии, и с производственным циклом.

В 2020-2025 годах в ОАО "Белшина" реализуется несколько крупных инвестпроектов. Все они направлены на техническое перевооружение предприятия. Один из таких проектов - "Главный корпус завода крупногабаритных шин. Создание производства ЦМК шин радиальной конструкции с посадочным диаметром 25-29 дюймов". Еще один - "Освоение производства ЦМК шин радиальной конструкции с посадочным диаметром 57-63 дюйма с реконструкцией подготовительного цеха". Здесь уже идет вторая очередь проекта.

Как рассказал главный инженер завода крупногабаритных шин Василий Куницкий, 28 июля на заводе был запущен новый пресс 117 дюймов. "Совместно с представителями компании-производителя мы провели испытания 10 моделей шин и 10 широкопрофильных прессформ. Эти работы велись на предприятии в течение месяца, - отметил он. - В дальнейшем планируем поставить еще 16 прессов 117 дюймов. С этого по сути началась модернизация цеха вулканизации главного корпуса завода КГШ. В сентябре планируем поставить дополнительное оборудование. Чтобы видеть внутренние дефекты покрышки, появится рентген-установка. С того момента, как завод был построен, выпускали продукцию диагональной конструкции - в ней 32 слоя нити. Новое оборудование позволяет создавать конструкцию в один слой с металлокорпусом. Это более экономично и такая покрышка устойчивее к ударам, порезам - нам не опасны скальные породы".

По словам генерального директора "Белшины" Андрея Бунакова, у бобруйского предприятия есть перспективы для дальнейшего развития. "Для этого мы реализуем ряд инвестиционных проектов, которые касаются в первую очередь крупногабаритных и сверхкрупногабаритных шин. Здесь необходимо поработать над качеством, но самое главное - это фундамент для дальнейшего развития нашего предприятия. Разработана стратегия, мы знаем, куда двигаться, и знаем, на каких рынках нас ждут. У нас есть заказы на второе полугодие", - подчеркнул гендиректор.

Генеральный директор ОАО "Белшина" Андрей Бунаков

"Белшина" осваивает и новые рынки для поставки своей продукции "Нет ни одной страны, которая бы не пользовалась автомобильными шинами: начиная от легковых и сельскохозяйственных до грузовых и сверхкрупногабаритных шин. Мы работаем по всем этим видам продукции, потому у нас есть возможность диверсифицироваться на рынке, особенно близлежащем. Не забываем и про дальнее зарубежье - всегда готовы к работе. Эффективно продавать легковую шину можно в радиусе 3 тыс. км, грузовые и сельхозшины - 4,5-5 тыс. км, а крупногабаритные и сверхкрупногабаритные - по всему миру. И к этой работе мы готовы", - добавил Андрей Бунаков.

В состав ОАО "Белшина" входят: завод крупногабаритных шин, завод массовых шин, завод сверхкрупногабаритных шин, механический завод, обеспечивающий основное производство оборудованием и оснасткой, ряд централизованных подразделений, производство резиновых изделий в Кричеве. На предприятии освоено более 400 моделей шин. За последние три года на серийное производство было поставлено около 70 новых типоразмеров шин.-0-

Сборщик Алексей Кеук

Фото Олега Фойницкого