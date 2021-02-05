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05 февраля 2021, 12:33

Головченко: развивая промышленный потенциал стран ЕАЭС, нужно избегать кризиса перепроизводства

Роман Головченко
Роман Головченко

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развивая промышленный потенциал стран ЕАЭС, нужно стремиться избегать кризиса перепроизводства. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского правительства отметил, что в Беларуси с большим вниманием ознакомились с обращением президента Казахстана к главам государств - членов союза и с приоритетами председательства Казахстана в ЕАЭС. "Всецело поддерживаем изложенные в документе предложения по развитию промышленной кооперации, созданию совместных предприятий и реализации трансграничных инфраструктурных проектов. В этой сфере у нас есть огромный ресурс для синергии, - отметил Роман Головченко. - Не секрет, что по ряду чувствительных промышленных товаров у нас пересекаются интересы, но если активизировать работу по реализации совместных проектов и эффективно задействовать ресурсы стран, то убежден, что эти проблемы можно решить".

Особое внимание, по мнению премьер-министра, необходимо уделять импортозамещению, в первую очередь это касается стратегической продукции и технологий. "Под любыми предлогами так называемый коллективный Запад старается притормозить наше экономическое развитие, вводятся санкции, блокируются финансирование и реализация важных инфраструктурных проектов, запрещается передача технологий, прекращаются поставки необходимых для производств передовой продукции и комплектующих. Аналогичная ситуация и с доступом на внешние рынки. Внешний мир стремительно меняется, протекционизм усиливается, и особенно это характерно для наших западных партнеров. Поэтому считаю своевременным включение в повестку дня вопросов, которые мы обстоятельно рассмотрели в узком составе. С учетом нынешних реалий нам необходимо не только стремиться к заключению новых торговых соглашений, но и уметь защищать свои права во взаимоотношениях с третьими странами, защищать именно как блок, как союз", - отметил он. Важное значение в этом контексте, по словам Романа Головченко, имеет вопрос о механизме применения ответных мер на уровне ЕАЭС в случае, когда стандартная процедура разрешения споров, предусмотренная действующими международными договорами, оказывается заблокированной в силу непредвиденных обстоятельств или недобросовестных действий третьих стран.

Глава белорусского правительства также подчеркнул: Беларусь выступает за дальнейшее совершенствование разрешенных правилами ВТО механизмов применения специальных защитных и компенсационных мер в торговле с третьими странами. "В узком формате мы обсудили вопросы обеспеченности металлургической отрасли союза стратегическим сырьем, ломом черных и цветных металлов. Уверен, мы можем и должны обеспечивать своему сырью максимальную добавленную стоимость внутри союза, чтобы ведущие мировые экономики не рассматривали ЕАЭС как некий сырьевой придаток. Развивая промышленный потенциал стран союза, мы должны стремиться избегать кризиса перепроизводства", - подчеркнул Роман Головченко. В этом плане, по его мнению, исключительно важно осваивать новые рынки, поэтому меры по развитию экспорта приобретают все большую актуальность. "Есть единая поддержка ЕЭК, Евразийского банка развития, национальных институтов поддержки экспорта, правительств и загранучреждений членов союза, поэтому наши экспортеры будут смелее выходить на неизвестные для них рынки так называемой дальней дуги. Таким образом можно будет наполнить новым содержанием основные направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС", - считает премьер-министр.

Роман Головченко отметил: "Наша интеграция достаточно продвинулась, чтобы приступить к реализации согласованной промышленной и агропромышленной политики. Возможно, в будущем она станет и должна стать не просто согласованной, но и единой. Необходимо обеспечивать паритет интересов при организации и развитии промышленных производств в странах - членах ЕАЭС и формировать тем самым дополнительный экспортный потенциал".

Руководитель правительства Беларуси напомнил: в прошлом году в период белорусского председательства в ЕАЭС удалось значительно сократить количество барьеров во внешней торговле (с 19 до 11), поэтому Беларусь искренне приветствует стремление Казахстана продолжить такую же результативную работу на этом исключительно важном для развития евразийской интеграции направлении.-0-

Фото Оксаны Манчук

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