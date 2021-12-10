Головченко: рост ВВП Беларуси за 10 месяцев обеспечен преимущественно за счет экспорта

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост ВВП Беларуси за 10 месяцев обеспечен преимущественно за счет экспорта, заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня во время встречи c депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики в Овальном зале по обсуждению пакета бюджетных законопроектов, передает корреспондент БЕЛТА.

"За 10 месяцев текущего года темп роста ВВП составил 102,4%. Прогноз на год - 101,8%. То есть идем с перевыполнением. При этом важно, что рост обеспечен преимущественно за счет экспорта", - сказал Роман Головченко.

Премьер отметил, что внешняя торговля сбалансирована. "Сальдо за 9 месяцев в плюсе $2,7 млрд - это 5,5% к ВВП. Экспорт товаров за 10 месяцев увеличился практически на $8,5 млрд. Рост экспортных поставок обеспечен по всем товарным позициям как по ценовому фактору, так и в физических объемах. В результате мы имеем профицит счета текущих операций порядка $1,1 млрд. Иными словами, притока валютной выручки нам хватает на обслуживание внешнего долга", - подчеркнул он.

Роман Головченко добавил, что устойчиво сработали все отрасли экономики. "Исключение составили в силу известных обстоятельств только сельское хозяйство и строительство. Особо хочу отметить, что улучшились финансовые результаты работы организаций. Так, рентабельность продаж за январь - октябрь увеличилась до 8,3%, а в промышленности - практически 10%. Чистая прибыль организаций по сравнению с прошлым годом выросла в 3 раза: с Br4,9 млрд до Br14,4 млрд. При этом снизилось количество убыточных организаций на 7,8%, а сумма чистого убытка сократилась в 5 раз", - констатировал он.-0-