Головченко: сев озимых нужно завершить в максимально сжатые сроки

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев озимых нужно завершить в максимально сжатые сроки. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании штаба по вопросу проведения полевых работ в оптимальные сроки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Только полная мобилизация и собранность позволит обеспечить продовольственную безопасность нашей страны. Без преувеличения каждый килограмм урожая на вес золота. Задача номер один - обеспечить завершение озимого сева зерновых культур в максимально сжатые сроки, провести зяблевую обработку почвы, накопить и внести, где необходимо, минеральные и органические удобрения. От этого зависит урожай будущего года. Мы договорились мобилизовать на местах все возможные ресурсы, организовать работу в двухсменном, а где возможно - в трехсменном режиме, обеспечить эффективное использование техники. Безусловно, погода внесла свой вклад в отставание от оптимальных агротехнических сроков, тем не менее поставленные главой государства задачи по ускоренному проведению сева необходимо выполнить", - подчеркнул Роман Головченко.

По данным на 29 сентября, озимые посеяны на 58% запланированных площадей (около 850 тыс. га). "Отставание к уровню прошлого года пока составляет 18%, или 188 тыс. га. Как мы обсуждали на селекторе 27 сентября, для завершения сева в установленные сроки необходимо в день сеять не менее 100 тыс. га. Фактически посеяно 27 сентября 61 тыс. га, 28 сентября 62 тыс. га. Благодаря принимаемым мерам темпы сева увеличиваются с каждым днем, но по-прежнему недостаточные. Это касается всех регионов. Суммарно отстаем от уровня прошлого года пока на три дня", - отметил премьер-министр.

Роман Головченко

По его словам, при сохранении такой тенденции на завершение сева в Брестской области понадобится 6 дней, в Витебской - 12, в Гомельской - 14, Гродненской - 9, Минской - 10, Могилевской - 9. "По поступающей в правительство информации, облисполкомы пока не приняли исчерпывающие меры по вовлечению в работу всей исправной техники", - добавил Роман Головченко.

Заместитель премьер-министра Александр Субботин в беседе с журналистами обратил внимание на то, что отставание по срокам связано с тем, что в сентябре выпало осадков значительно больше нормы. "В эти погожие дни мы хотим по максимуму использовать возможность и посеять весь озимый клин. Рассчитываем на следующей неделе работы завершить", - сказал он.

Также сейчас завершается уборочная кампания. По словам вице-премьера, уже убрана почти половина площадей картофеля и 14% - сахарной свеклы. Осталось убрать только 10% площадей льна.-0-