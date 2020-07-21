Головченко: ситуация в экономике в основном стабилизировалась, пора переходить к вопросам стратегического развития

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в экономике в основном стабилизировалась, пора переходить к вопросам стратегического развития, заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня на заседании Президиума Совмина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня рассматриваются прогнозные документы на краткосрочный и долгосрочный периоды, основные направления развития страны на период до 2025 года, проект прогноза (социально-экономического развития. - Прим. БЕЛТА) и бюджета на 2021 год. Их подготовка в этом году имеет свою специфику в связи с высокой неопределенностью результатов выхода мировой экономики из кризиса в связи с пандемией. В настоящее время ситуация в основном стабилизировалась, меры по минимизации воздействия пандемии на белорусскую экономику дали свой результат", - отметил Роман Головченко.

По его словам, постепенно восстанавливаются промышленность, транспортная отрасль, торговля, и ситуация на рынке труда контролируемая.

"От мер оперативного характера пора переходить к вопросам стратегического развития. Напомню, что главой государства поставлена задача подготовить прогнозные документы до 1 ноября 2020 года", - обратил внимание премьер-министр.

"Основные направления социально-экономического развития - это практически аннотация будущей программы на предстоящую пятилетку. Цель - выйти в 2025 году на валовый внутренний продукт в $100 млрд. И здесь должен быть понятный всем набор инструментов, позволяющий обеспечить структурную перестройку экономических отношений, стимулирующих соответствующий рост", - подчеркнул глава правительства.

Роман Головченко отметил: нужно понимать, при каких условиях возможен запланированный экономический рост, в том числе за счет решения проблем неэффективно работающего госсектора, повышения роли организаций частной формы собственности и эффективности занятости. Кроме того, программа на пятилетку должна быть понятной для людей и руководителей.

"Закладываемые принципиально новые подходы должны отражать новое качество развития страны в изменившихся макроэкономических условиях, более высокие стратегические задачи", - полагает премьер-министр.

По его оценке, нужно уточнить, за счет чего предполагается обеспечить заявленные темпы экономического роста до 2025 года с учетом низкого уровня подготовки госорганами отраслевых стратегий развития.

На следующую пятилетку предлагается в качестве приоритета определить развитие регионов через новые производства и инвестиции. Роман Головченко считает, что это правильное направление, вместе с тем надо проработать и вопросы совершенствования социальных стандартов.

Говоря о тарифной политике, премьер-министр напомнил, что задача ухода от перекрестного субсидирования уже ставилась в текущей пятилетке. "Но в силу объективных экономических причин она не была решена. С повестки она не снимается, ее необходимо решать", - констатировал он.-0-

Фото Андрея Покумейко

Проект бюджета-2021: курс доллара - около Br2,4, потери от налогового маневра оцениваются в Br350 млн "Бюджет на будущий год предлагается формировать исходя из целевого сценария экономического развития. Это ВВП на уровне 103,5%, среднегодовой курс белорусского рубля к доллару в районе Br2,4, среднегодовая цена на нефть - около $40 за баррель", - сказал премьер-министр Роман Головченко.

Правительство планирует в 2021 году рост ВВП Беларуси на 3,5% "Предлагаемый прогноз по темпам роста экономики (в 2021 году. - Прим. БЕЛТА) на уровне 103,5% при оценке текущего года в 100% (нулевой рост ВВП. - Прим. БЕЛТА) достаточно напряженный", - отметил премьер-министр Роман Головченко.