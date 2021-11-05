Головченко: союзная интеграция поспособствует гармонизации законодательства и улучшению бизнес-климата

5 ноября, Дзержинский район /Корр. БЕЛТА/. Союзная интеграция поспособствует гармонизации законодательства Беларуси и России и улучшению бизнес-климата. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко, комментируя итоги заседания Высшего государственного совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основными направлениями союзной интеграции предусмотрена унификация, гармонизация, разработка общих стандартов. Ведомства двух стран будут реализовывать конкретные мероприятия для достижения этих целей, чтобы снять вопросы, почему белорусские субъекты хозяйствования не могут участвовать в конкурсных закупках на территории России, почему у нас разные требования к техническому регулированию. Именно в этом задача гармонизации и унификации. Мы подсчитали, что подлежат пересмотру порядка 400 нормативных правовых актов с двух сторон. Уберем узкие места, чтобы наших производителей не отсекали мерами технического регулирования, чтобы у нас была прослеживаемость сельхозпродукции, чтобы наши фитосанитарные службы обменивались информацией", - сказал Роман Головченко.

Он подчеркнул, что гармонизация законодательства будет способствовать улучшению климата для бизнеса, как государственного, так и частного. "Безусловно, мы полагаем, что от этого выиграют белорусские производители. Российский рынок для нас имеет и будет иметь определяющее значение на протяжении долгих лет. Нам надо сделать максимум, чтобы доступ на этот огромный рынок, потребляющий наши товары и услуги, был обеспечен без проблем", - отметил премьер-министр.-0-