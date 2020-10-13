Головченко: стройотрасль Беларуси обеспечивает положительный вклад в формирование ВВП

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси строительство является растущей отраслью и обеспечивает положительный вклад в формирование ВВП страны. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко на совещании по вопросам повышения эффективности строительной отрасли, которое проходит сегодня на базе ОАО "Керамин", передает корреспондент БЕЛТА.

"Строительство является важным драйвером роста национальной экономики, она имеет большое влияние на социальные процессы. Сфера строительства традиционно является индикатором, который отражает общую ситуацию в развитии страны: растет строительство, значит, страна находится на подъеме, существенно снижаются темпы строительства - экономика страны испытывает трудные времена. В настоящее время строительство на фоне многих других отраслей является растущей отраслью и обеспечивает положительный вклад в формирование ВВП страны", - отметил глава правительства.

По его информации, по итогам восьми месяцев увеличен объем строительно-монтажных работ. "К сожалению, эпидемиологическая обстановка в мире оказывает влияние на экспорт строительных, инженерных и архитектурных услуг. Их общий объем составляет 96% к уровню прошлого года, при этом непосредственно по Министерству архитектуры и строительства гораздо меньше - 72%. Я хочу знать, в чем причина, связано ли это только с имеющимися ограничениями на перемещение между странами либо ситуация глубже", - обратился премьер-министр к участникам совещания.

Во время посещения предприятия

Роман Головченко подчеркнул: несмотря на неплохой темп роста строительства в стране, все же определенные проблемными вопросы, связанные с возведением арендного и индивидуального жилья, в Беларуси существуют. "Также есть вопросы по механизму финансирования жилищного строительства. Эти и многие другие вопросы обсуждались в ходе встречи руководства строительной отрасли у главы государства, поэтому сегодня цель - не поднимать их снова, а посмотреть, как реализуются решения, которые были приняты на этой встрече, и что нужно сделать, чтобы быстрее продвинуться по этим вопросам", - отметил руководитель правительства.-0-

Фото Андрея Покумейко

Стройотрасль Беларуси продолжает динамично развиваться в нынешних непростых условиях - Пархамович Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, посещая вместе с премьер-министром Романом Головченко ОАО "Керамин".