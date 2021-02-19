Головченко: своевременно оказанная господдержка позволяет развивать и укреплять предприятия страны

19 февраля, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Своевременно оказанная господдержка позволяет развивать и укреплять важные для страны предприятия. Таким мнением с журналистами поделился премьер-министр Роман Головченко во время рабочего визита в ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш", передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом результаты неплохие по предприятию. Благодаря оказанной государственной поддержке оно вышло из сложной ситуации, в которую попало 5-6 лет назад. Выручка по сравнению с 2018 годом практически утроилась: с Br3,5 млрд до Br10 млрд. Показатели по предприятию в целом выросли. Сегодня на совещании все пришли к выводу, что вовремя оказанная господдержка позволила достичь таких результатов. И не только в экономических характеристиках, но и расширении ассортимента производимой продукции. Это дало возможность потихоньку проводить техническое перевооружение, - отметил Роман Головченко. - Для того, чтобы изыскать резервы для дальнейшего развития, необходимо продумать создание госкорпорации - этот вопрос обсуждался и на Всебелорусском народном собрании. Это есть в программе правительства, в программе социально-экономического развития это нашло свое отражение".

Как отметил премьер-министр, появление такой структуры позволит решить ряд проблемных вопросов. "Первый из них - сокращение затрат. Это самое главное. Затраты можно сократить за счет того, что нужно перестроить технологическую политику, убрать дублирующие производства на родственных предприятиях, оптимизировать все процессы. В структуре выручки увеличится часть, которую можно будет направить на инвестиции. Вторая задача - такого рода структура, по нашим замыслам, должна стать более надежным заемщиком, который будет иметь доступ не только к белорусскому рынку капитала, но и будет иметь более легкий выход на международные рынки. Сейчас этот вопрос прорабатывается с аналитической стороны, отрабатываются организационные, правовые, управленческие и экономические направления. Это необходимо для того, чтобы через несколько месяцев создать полноценный проект соответствующего нормативно-правового документа", - рассказал Роман Головченко.

Как отметила генеральный директор холдинга Надежда Лазаревич, "Бобруйскагромаш" сейчас - это крупный холдинг, в состав которого входит 6 предприятий. "В ближайшую пятилетку планируем модернизировать завод и направить на эти цели порядка Br20 млн. Также планируем увеличить объем экспорта на 43%, рост заработной платы на 133%. И объем производства планируем нарастить после модернизации еще на 133%", - рассказала Надежда Лазаревич. - На 2021-2025 годы на предприятии запланирована реализация инвестиционного проекта "Интенсификация производства машин на основе комплексов для возделывания, заготовки, хранения и раздачи кормов". Сущность интенсификации производства машин сводится к совершенствованию всех факторов производства - материально-технических средств, технологий, трудовых ресурсов. Это позволит качественно преобразить всю цепь взаимосвязанных элементов производства, позволяющих расширить объемы производства сельскохозяйственной техники и обеспечить более высокую эффективность процесса кормозаготовительных работ".

Сегодня сельскохозяйственная техника ОАО "Бобруйскагромаш" работает более чем в 50 странах мира. В 2019 году впервые были осуществлены поставки в Швецию, Анголу и Мадагаскар, а также после перерыва были возобновлены отгрузки в Сербию и Китай. В 2020 году "Бобруйскагромаш" продолжил расширять географию поставок: впервые белорусская техника была поставлена в Зимбабве и Сирию, возобновлены поставки в Иран, Вьетнам и Венгрию. "В 2021 году мы планируем осуществить первые поставки в Турцию, Норвегию, Намибию и Мексику, а также вернуться на рынки Польши, Румынии, Болгарии, Монголии и Республики Судан. С Республикой Судан прорабатывается вопрос организации сборочного производства сельскохозяйственной техники для тракторов малого тягового класса. Основными экспортными рынками являются Российская Федерация и Казахстан. Поставляется техника и на внутренний рынок", - рассказала генеральный директор.

По словам гендиректора, чтобы на сельскохозяйственную технику был спрос - необходимо идти в ногу со временем. "Выпускаем пресс-подборщики для лубяных культур - экспортная позиция, в Беларуси такое не выращивается. Также переходим на больший объем техники: прицепы от 10 до 24 кубов, машины для внесения жидких и твердых органических удобрений, пресс-подборщики для более мощных тракторов. С учетом того, что в Беларуси и России идет увеличение посевных площадей, нужны более мощные тракторы и, соответственно, более мощное прицепное оборудование, - отметила Надежда Лазаревич. - Внутренний рынок не исключаем, новую линейку опробуем на нем. Смотрим и на экспорт, изучаем, что необходимо потребителю. Стараемся соответствовать всем современным тенденциям в сельском хозяйстве".

Производство сельскохозяйственной техники в Бобруйске - одно из градообразующих предприятий Могилевской области. Как рассказала генеральный директор, в этом заслуга всего коллектива. "За последних несколько лет нашим предприятием сделано много. Серьезную помощь оказало государство. Выросли в объеме производства, экспорта, растет заработная плата, - рассказала Надежда Лазаревич. - Залог успеха предприятия - командная работа. Благодарна своим работникам, с учетом правильного планирования, своевременных распределений обязанностей, с верой в свое предприятие мы вместе пришли к высоким результатам".-0-

Фото Олега Фойницкого

Головченко: предприятия должны улавливать тенденции современности и вовремя находить новые ниши