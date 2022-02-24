Головченко: товарооборот Беларуси и Казахстана в 2021 году впервые превысил $1 млрд

24 февраля, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот Беларуси и Казахстана в 2021 году впервые превысил $1 млрд. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочей встречи с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы важные торгово-экономические партнеры. По итогам 2021 года товарооборот между нашими странами впервые превысил $1 млрд. Когда-то эта сумма казалось малореалистичной, но теперь этот рубеж взят благодаря напряженной работе бизнес-кругов и правительств двух стран, которые создавали для этого все необходимые условия", - сказал Роман Головченко.

По его словам, главный драйвер роста - это промышленная кооперация. "Это важно для индустриализации Казахстана, для развития собственного промышленного производства. За последние два года мы нарастили поставки машинокомплектов более чем в 2,5 раза в Казахстан. Плоды этого роста мы и пожинаем в товарообороте. Белорусский участок индустриальной зоны в Костанае успешно развивается. Мы горды, что вносим свой вклад в промышленное развитие вашей страны. Конечно, будем и дальше участвовать в модернизации парка сельскохозяйственной, пассажирской, грузовой, коммунальной, пожарной техники", - отметил премьер-министр.

Кроме того, получил развитие первый проект по строительству в Казахстане молочно-товарного комплекса с белорусским участием. Еще один перспективный проект - создание предприятия по производству ветеринарных препаратов.

Алихан Смаилов в свою очередь отметил высокую динамику партнерства и конструктивный диалог между двумя странами. "Мы настроены сохранять и далее традиции дружбы, доверия и партнерства. Хочу выразить благодарность белорусскому народу за содействие, оказанное нам во время недавних трагических событий в Казахстане. Уверен, что этот год будет отмечен новыми высокими результатами в нашем сотрудничестве как на двустороннем направлении, так и в ЕАЭС", - подчеркнул он.

По объему белорусского экспорта Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров и является третьим среди стран СНГ (после России и Украины). В 2021 году товарооборот составил $1,092,5 млрд и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 31,9%, экспорт - $911,8 млн (рост на 25%). Сальдо положительное - $731,1 млн. Основными позициями белорусского экспорта в 2021 году стали специфические товары, говядина свежая или охлажденная, молоко и сливки сгущенные и сухие, части подвижного состава, зерноуборочные комбайны, мебель и ее части, сыры и творог, колбасы и аналогичные продукты из мяса, замороженная говядина, сахар. Основу импорта товаров из Казахстана в 2021 году составили специфические товары, сера, легковые автомобили, хлопковое нечесаное волокно, ферросплавы, цинк необработанный, плоский из нелегированной стали холоднокатанный прокат, свежие дыни, арбузы, путевое и сигнальное оборудование, рельсы.

Товаропроводящая сеть белорусских предприятий в Казахстане включает более 40 компаний, созданных с привлечением белорусского капитала, а также более 170 субъектов дилерской сети. Функционируют совместные сборочные производства белорусской техники и оборудования (МТЗ, "Гомсельмаш", МАЗ, "Бобруйскагромаш" и другие). В Беларуси действует 54 предприятия с казахстанским капиталом, в том числе 19 совместных и 35 иностранных. В Казахстане действует 366 компаний с белорусским участием.-0-

Фото Оксаны Манчук