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Экономика
02 ноября 2021, 18:13

Головченко: транспортный комплекс Беларуси устойчиво работает в непростых условиях

Роман Головченко
Роман Головченко

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортный комплекс Беларуси устойчиво работает в непростых условиях. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время заседания Президиума Совета Министров на тему "О функционировании транспортного комплекса в 2021 году и планах на 2022 год", передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже второй год транспортный сектор работает в непростых условиях, связанных как с эпидемиологической ситуацией, так и с определенными внешними факторами. Тем не менее транспортный комплекс устойчиво выполняет основные показатели социально-экономического развития, включая сводные целевые показатели государственных программ, - сказал Роман Головченко. - Что касается авиационной отрасли, она работает в условиях, связанных с ограничениями в отношении авиакомпании "Белавиа" и других авиаперевозчиков Беларуси. Ситуация в авиационном секторе остается устойчивой. И результаты работы отрасли за 9 месяцев показывают ее устойчивое функционирование".

Премьер-министр уделил особое внимание внешнеэкономической деятельности в сфере транспорта. "Транспортные услуги, с учетом трубопроводного транспорта, по-прежнему являются одним из основных источников поступления в страну валюты и формируют более 40% общего объема экспорта услуг и положительного сальдо внешней торговли услугами. Ключевой показатель эффективности работы Минтранса - экспорт транспортных услуг - за январь-август составил 119% к соответствующему периоду 2020 года. Но положительную динамику необходимо наращивать", - подчеркнул он.

Роман Головченко отметил, что в транспортной сфере есть еще ряд актуальных вопросов, требующих внимания. В их числе обеспечение потребностей грузоотправителей страны в перевозках грузов железнодорожным транспортом, функционирование сферы социально значимых перевозок пассажиров в регулярном сообщении, развитие водного транспорта, повышение его эффективности и конкурентоспособности, содержание и обновление подвижного состава, развитие инфраструктуры перевозок. Также на заседании Президиума Совета Министров обсуждалась готовность отрасли к реализации важнейших инвестиционных проектов.-0-

Минтранс рассчитывает на рост экспорта услуг и дальнейшее восстановление пассажиропотока в 2022 году

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