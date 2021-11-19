Головченко: цены на энергоресурсы для нацпроизводителя и для партнеров по ЕАЭС должны формироваться одинаково

19 ноября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Методика формирования цен на энергоресурсы для национального производителя должна быть такой же, как для партнеров по ЕАЭС. Такое мнение высказал сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам прошедшего в Ереване заседания Евразийского межправсовета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эксперты продолжают работу. Это один из самых сложных вопросов. Позиция Беларуси абсолютно понятна. Методика формирования цен на энергоресурсы для национального производителя должна быть такой же, как для партнеров по ЕАЭС. Наша позиция не меняется. Мы ее отстаиваем совместно с коллегами. Это сложный документ, сложное соглашение. У стран производителей регуляторикой формирования цены занимается антимонопольная служба, а цена поставки формируется уже собственником газотранспортной системы. Поэтому цена для стран потребителей голубого топлива должна формироваться, по нашему мнению, по тем методикам, по которым она формируется для внутреннего потребителя", - отметил премьер-министр.

По его мнению, только это создаст условия равной конкуренции для субъектов хозяйствования, у которых в структуре себестоимости энергозатраты составляют достаточно важную часть. "Но никакого драматизма нет. Работа идет над сближением позиций. Поручения президентов по этому поводу есть. Этот вопрос значится в основных направлениях евразийской интеграции до 2025 года", - подчеркнул Роман Головченко.-0-

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