Головченко: уборочная кампания в Беларуси завершается

5 ноября, Дзержинский район /Корр. БЕЛТА/. Уборочная кампания в Беларуси завершается. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Была проведена серьезная мобилизация ресурсов, и людских, и финансовых. Государство в очередной раз оказало помощь аграриям, чтобы в сложившихся неблагоприятных погодных условиях минимизировать недобор урожая по сравнению с прошлым годом. Сейчас уборочная кампания в стране фактически завершается. Уборка большинства культур будет выполнена до 7 ноября. Овощи, колосовые убраны, завершается уборка зернобобовых. Продовольственная безопасность будет обеспечена", - сказал Роман Головченко.

Сегодня премьер-министр посетил агрокомбинат "Дзержинский". Роману Головченко доложили о финансово-хозяйственной деятельности и перспективах предприятия, а также об итогах уборочной в Минской области.-0-

Фото Андрея Покумейко