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Экономика
17 февраля 2022, 17:20

Головченко: ущерба для Беларуси от прекращения транзита калия через Литву не будет

Фото из архива
Фото из архива

17 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Какого-либо ущерба для белорусской экономики от прекращения транзита калия через территорию Литвы не будет. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочего визита в Гродно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Калийные удобрения - одна из крупных экспортных позиций Беларуси. Наша страна - один из мировых лидеров по производству и поставкам на рынки удобрений: 20% - наша доля. Ориентировочно, на мировом рынке мы имеем $2,5-3 млрд. Беларусь рассчитывает, что эти цифры будут сохранены и наращены в текущем году, потому что рост цен на калийные удобрения продолжается. В том числе и за счет информационного ажиотажа вокруг перекрытия транзита. Через Литву калий не отправляется, начиная с 1 февраля.

"Мы вынужденно пошли на ответный шаг по ограничению на железнодорожные перевозки удобрений и нефтепродуктов из Литовской Республики через нашу территорию. Этот шаг для того, чтобы не оставить без ответа агрессивное и недружественное поведение литовских партнеров, которое проявляется не только в этом вопросе", - добавил Роман Головченко. "Тем не менее мы предпринимали цивилизованные попытки решить вопрос в рамках правовых механизмов. У нас есть межправительственный документ, который, по нашему мнению, литовская сторона нарушила. Поэтому мы накануне предложили литовской стороне провести переговоры. Но сигнал не был воспринят", - отметил премьер-министр.

Беларусь реализует стратегию релокации товарных потоков в портах дружественных государств. Что касается Украины, то перевозки осуществляются как и ранее. Более того, украинская сторона подает сигнал о заинтересованности в наращивании мощностей. Поэтому там, где это удобно и выгодно, мы будем это делать.

"Что касается Российской Федерации, то это стратегическое направление. Мы находимся в плотном контакте с коллегами. Они занимают по-настоящему союзническую позицию, идут навстречу в разных вопросах, в том числе коммерческого характера. По нашим расчетам, не будет какого-то ущерба для белорусской экономики от прекращения транзита через территорию Литвы", - резюмировал Роман Головченко.-0-

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