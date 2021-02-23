Головченко: в 2020 году была обеспечена устойчивая работа экономики

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году была обеспечена устойчивая работа экономики. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время заседания Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на беспрецедентное давление как внешних, так и внутренних факторов, в 2020 году обеспечена устойчивая работа экономики. Главой государства были поддержаны предложения правительства, и во второй половине года оказывалась системная поддержка предприятиям реального сектора экономики, бизнесу и конкретным работникам коммерческих и бюджетных организаций. Общая сумма такой поддержки составила более Br2 млрд. В условиях дефицита бюджета, девальвации, исполнения обязательств по госдолгу это беспрецедентная поддержка. В результате удалось обеспечить бесперебойную работу предприятий, полностью восстановить объемы добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности и, самое главное, сохранить трудовые коллективы", - сказал Роман Головченко.

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