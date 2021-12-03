Головченко: в Беларуси в 2022 году планируется экономический рост не менее 2%

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2022 году планируется экономический рост не менее 2%. Об этом премьер-министр Роман Головченко заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президент несколько раз уточнил, что главная задача - сработать не хуже, чем в текущем году. То есть мы не ставим перед собой каких-то заоблачных задач. В первую очередь мы реалисты и понимаем, в каких условиях придется работать в следующем году. Санкционное давление, безусловно, будет оказывать влияние на экономику. Пандемическая тема не уходит из повестки. Это, естественно, накладывает отпечаток на работу мировой экономики. Опять страны вводят карантины, локдауны. Еще неизвестно, как будет развиваться эта ситуация", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что в текущем году уже пришлось столкнуться с беспрецедентным ростом стоимости логистических услуг, а мировая экономика в целом в состоянии хаоса. "Поэтому прогнозирование сейчас - дело не очень благодарное. Именно понимая это, глава государства такую задачу и поставил (постараться сохранить текущий уровень в развитии экономики. - Прим. БЕЛТА). Но тем не менее для себя мы, естественно, планируем экономический рост на уровне не меньше 2%. Хотя нам говорят, что этого невозможно будет достичь. Но уже много лет говорят. К счастью, мы эти прогнозы опровергаем", - заявил Роман Головченко.

"Мы реалисты, понимаем, в каких условиях придется работать, но задачу роста для себя ставим. И, конечно, основным резервом роста будет внешний спрос", - добавил премьер-министр.

В будущем году правительство также сосредоточится на борьбе с инфляцией, соответствующие задачи поставил глава государства: она не должна превысить 6%.

Роман Головченко пояснил, что в этом году инфляция стала мировой проблемой, с ней столкнулись и партнеры Беларуси по Евразийскому экономическому союзу. "И в следующем году определенное влияние сохранится, но ситуация успокоится. Уже сейчас мы по итогам октября видим, что инфляция замедлилась. И за 23 дня ноября рост цен составил всего 0,2%. За месяц это будет, может быть, 0,3%. Это стандартный уровень ценового роста, который мы имели в неинфляционные годы", - отметил премьер-министр.-0-