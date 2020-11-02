Головченко: в ближайшее время хотим сформировать стоимость природного газа для Беларуси на 2021 год

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшее время хотели бы сформировать стоимость природного газа для Беларуси на 2021 год, сообщил премьер-министр Роман Головченко в эфире программы "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Пока окончательной договоренности нет, идут переговоры. Расчеты за потребленный газ завершены. Сейчас у нас нет задолженности перед Российской Федерацией, поэтому в ближайшее время хотели бы выйти на формирование стоимости природного газа для Беларуси в следующем году. Рассчитываем, что она для нас будет привлекательной", - сказал Роман Головченко.

Что касается нефти из России, годовой объем поставок на белорусские нефтеперерабатывающие предприятия оцениваются от 18 до 24 млн т. "Какое конкретно количество будет поставлено, зависит от возможностей наших предприятий по технической переработке, от ситуации, которая будет складываться на рынках нефтепродуктов. Но в принципе никаких проблем с объемами поставок у нас нет", - отметил премьер-министр.

Как и в текущем году, будут использоваться альтернативные поставки. "Конечно, основной объем нефти будем закупать трубопроводным транспортом из России, но в то же время определенные партии будем приобретать и альтернативной нефти. Это интересно и для самих предприятий: можно попробовать различные сорта, чтобы, возможно, увеличить выход светлых нефтепродуктов. Это абсолютно естественно и нормально для любого нефтеперерабатывающего предприятия. Ситуация по поставкам нефти абсолютно прогнозируемая и просматриваемая на следующий год", - сказал Роман Головченко.

Говоря о переориентации грузов с литовских портов на российские, премьер-министр сообщил, что сейчас идет коммерческая отработка этого вопроса. "Считаем, чтобы не пострадала экономика белорусских предприятий, в том числе хотим получить от наших российских партнеров определенные выгодные для нас ценовые условия, чтобы диверсифицировать логистические схемы поставок", - отметил он.-0-