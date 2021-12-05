Головченко: в дефицитном бюджете на 2022 год нет ничего катастрофичного

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В дефицитном бюджете на 2022 год нет ничего катастрофичного, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" премьер-министр Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

"К сожалению, не все знают принципы работы государственных финансов, поэтому слово дефицит бюджета звучит устрашающе. Значит, что-то случится. Да абсолютно нет. Многие страны не то, что годами, а десятилетиями живут в условиях бюджетного дефицита и живут достаточно неплохо. Соединенные Штаты Америки имеют самый большой дефицитный бюджет. Поэтому в случаях, если государственные расходы превышают расчетные доходы - закладывается бюджетный дефицит. Почему прошлый год, текущий и будущий планируются с дефицитом? Потому, что у нас есть непредвиденные расходы на поддержку экономики и населения в условиях COVID-19 и санкций. Значит, на это тратятся дополнительные денежные средства", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр напомнил, что только в этом году на поддержку экономики уже израсходовано порядка Br2,7 млрд. "Этот год, если не бездефицитный будет, то с минимальным дефицитом. Это за счет того, что доходная часть бюджета исполняется гораздо лучше, - пояснил он. - На следующий год мы тоже заложили небольшой дефицит. Но это не значит, что кому-то не хватит денег. У нас есть нераспределенные остатки прошлых лет. Если потребуется, то этот дефицит будет закрываться остатками. То есть, денег хватит всем. Это фактически экономический инструментарий, который используется при планировании. Здесь нет никакой катастрофичности", - дополнил он.-0-