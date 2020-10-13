Головченко: в этом году планируется ввести 1,1 млн кв.м жилья с господдержкой

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году в Беларуси планируется ввести 1,1 млн кв.м жилья с господдержкой. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания по вопросам повышения эффективности строительной отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

"Из 4 млн кв.м, которые планируется ввести в этом году, 1,1 млн кв.м - это строительство жилья с господдержкой. Последние годы по поручению Президента задача по строительству жилья решается форсированными темпами. Упор сделан на многодетные семьи - в этом году порядка 10 тыс. семей направлены на получение кредитной поддержки на строительство жилья с господдержкой", - сообщил Роман Головченко.

Сегодня на совещании обсуждались в том числе меры по поддержке строительных организаций. Например, предлагается уменьшить размеры обязательных резервов, которые "заморожены" на время гарантийной эксплуатации построенного дома. "Опыт эксплуатации показал, что по статистике только 20% таких средств используются для устранения недоделок. Объем этих резервов можно уменьшить, чтобы пополнить оборотные средства организаций", - пояснил глава правительства.

Еще один вопрос - обновление материально-технической базы стройтрестов. "Техника быстро стареет, изнашивается, и, к сожалению, прибыли не всегда хватает, чтобы своевременно обновляться. Поэтому рассматривали вопрос об образовании специального инвестиционного фонда Минстройархитектуры, за счет которого можно постепенно обновлять основные фонды строительных организаций", - отметил Роман Головченко.-0-