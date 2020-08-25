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25 августа 2020, 15:40

Головченко: в I полугодии сложилось положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами

Роман Головченко во время заседания
Роман Головченко во время заседания

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в первом полугодии получила положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко сегодня на заседании Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам первого полугодия сложилось положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в размере $757 млн, что на $488 млн больше, чем в 2019 году. Это хорошо для платежного баланса и для макроэкономической сбалансированности. Но по-прежнему положительное сальдо вытягивают услуги", - сказал Роман Головченко.

По данным Национального банка, экспорт товаров и услуг за первые шесть месяцев этого года составил 83,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. "Такой результат отчасти можно объяснить пандемией, замораживанием рынков, целым комплексом внешних факторов, которые, несомненно, оказали влияние на состояние внешнеторговой деятельности. Изменились ценовая и товарная конъюнктура на внешних рынках, были проблемы в нефтепереработке и других отраслях. Тем не менее, ряд отраслей практически не почувствовал влияния эпидемиологических ограничений и даже улучшил свои результаты во внешней торговле. Экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос на 6,4%, образовательных услуг - на 3,1%, компьютерных и информационных услуг - на 21,6%", - отметил премьер-министр.

Роман Головченко подчеркнул, что загранучреждения являются основными опорными точками по продвижению товаров и услуг на внешние рынки, и обратил внимание на то, что им нужно активизировать работу. Он также напомнил о необходимости выйти на экспортную формулу 30-30-30. "За первое полугодие доля экспорта в страны ЕАЭС составила 50,2%, в ЕС - 17,1%, другие страны - 32,7%. Основная причина проседания по рынку ЕС - падение экспорта нефтепродуктов в Европу", - проинформировал премьер-министр.

"Несмотря на наличие объективных проблем, результаты экспорта могли быть значительно лучше. Рынок сейчас постепенно оживает. У нас есть преимущества: мы не останавливали производства, понесли меньше потерь, накопили определенные запасы, поэтому нам есть что предложить. Сейчас важно не упустить момент. Инструменты поддержки и стимулирования экспорта, в том числе на новых рынках, у нас есть. Надо двигаться вперед", - подчеркнул Роман Головченко.-0-

Фото Андрея Покумейко

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