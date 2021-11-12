Головченко: в зоне особого внимания СНГ должен находиться поиск опорных точек развития интеграции

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В зоне особого внимания СНГ должны находиться вопросы поиска защитных механизмов и опорных точек развития интеграции. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое проходит сегодня в формате видео-конференц-связи, передает корреспондент БЕЛТА.

"В зоне особого внимания СНГ и других интеграционных объединений должны находиться вопросы поиска защитных механизмов и опорных точек развития в первую очередь в рамках собственного региона с поддержанием тенденций на дальнейшую интеграцию", - сказал Роман Головченко. В связи с этим, по мнению премьер-министра, особое значение имеет созданная зона свободной торговли товарами, обеспечивающая благоприятные условия для развития экономик.

"Усилиями белорусского председательства совместно с государствами - участниками СНГ продолжена активная работа над проектом соглашения о свободной торговле услугами. Рассчитываем, что в ближайшее время соглашение будет подписано. Это предоставит дополнительную возможность для устойчивого экономического развития в интересах стран Содружества на основе обеспечения комплексной зоны свободной торговли", - подчеркнул глава белорусского правительства.

Роман Головченко сообщил, что повестка заседания включает весомый пакет документов, направленных на дальнейшее развитие Содружества. В него вошли комплексный план мероприятий на 2021-2025 годы по реализации межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года, концепция стратегического развития железнодорожного транспорта до 2030 года, план мероприятий по проведению в СНГ в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия и другие. "Все это свидетельствует о потенциале СНГ и имеющихся перспективах дальнейшей реализации его масштабной повестки. Вместе с тем стремительность происходящих в мире событий диктует необходимость постоянной адаптации Содружества к современным реалиям и выработки наиболее эффективных решений", - подчеркнул премьер-министр.

Глава белорусского правительства также затронул эпидемиологическую ситуацию: "От нее во многом зависит экономическая устойчивость стран, благополучие граждан, здоровье и человеческие жизни. К сожалению, обуздать распространение коронавирусной инфекции пока полностью не удается, несмотря на летний спад заболеваемости. В ряде стран, в том числе и в наших, наблюдается новый устойчивый рост числа инфицированных с гораздо более сложной симптоматикой и течением болезни". Ситуация, по его мнению, усугубляется мутированием вируса, его постоянной адаптацией к новым препаратам и схемам лечения.

"Считаю, что мы весьма неплохо среагировали при возникновении эпидемиологической ситуации, оперативно приняли целый ряд комплексных мер, в том числе упреждающего характера, оказывали поддержку друг другу в это очень непростое время. С учетом прогноза развития ситуации предлагаю продолжить координацию и выработку мер взаимной поддержки для обеспечения устойчивого функционирования экономик и систем здравоохранения", - подчеркнул Роман Головченко.-0-