Головченко: в зоне особого внимания СНГ должен находиться поиск опорных точек развития интеграции

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 12 ноября 2021
Минск Малооблачно +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:02 Лебедев: соглашение о свободной торговле услугами в СНГ может быть подписано в мае 2022 года Политика
13:58 Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин Культура
13:56 В Минском районе мужчина присвоил забытую на остановке сумку: ему грозит до 3 лет тюрьмы Происшествия
13:50 Малышева заявила о бесполезности локдаунов и одноразовых масок В мире
13:49 При взрыве в мечети на востоке Афганистана погибли и ранены десятки людей В мире
13:48 Лебедев: заседание СГП прошло конструктивно и по-деловому Политика
13:45 Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины на участке дороги М3 Происшествия
13:45 Музей истории Белорусско-Российского университета открыли к 60-летию учебного заведения Регионы
13:43 Проверка сил реагирования СГ: на Гожском полигоне проводится высадка совместного воздушного десанта Общество
13:41 МИД назвал консультации Совбеза ООН по Беларуси старым геббельсовским приемом Политика
13:40 Итоги и перспективы сетевого взаимодействия регионов обсудили в Славгороде Регионы
13:36 "Мы не останемся в стороне от чужого горя" - в Могилеве собирают гуманитарную помощь для беженцев Регионы
13:33 Сумма уплаченных резидентами ПВТ налогов за 9 месяцев выросла более чем в 1,5 раза Экономика
13:31 Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси 13 ноября Общество
13:29 Головченко: в зоне особого внимания СНГ должен находиться поиск опорных точек развития интеграции Экономика
13:26 Около тысячи мигрантов перебрались в Англию через Ла-Манш за минувшие сутки В мире
13:26 Гомельчанин присвоил автодетали фирмы на более чем Br6,2 тыс. Происшествия
13:22 Червяков об инвестповестке-2025: более тысячи проектов, развитая инфраструктура и длинные деньги Экономика
13:21 Представители вооруженных сил Беларуси и России обсудили развитие объединенной системы связи Общество
13:17 Житель Орши стал жертвой интернет-мошенников и лишился Br27 тыс. Происшествия
13:16 Головченко: Беларусь всегда выступала за развитие СНГ и нацелена на развитие региональной интеграции Политика
13:11 Минчанин оборудовал в квартире мини-плантацию для выращивания конопли Происшествия
13:09 Мозырский НПЗ впервые выпустил бензин с октановым числом 101 Регионы
13:04 Учащиеся Витебского медколледжа смогут практиковаться на симуляторах в новой лаборатории облбольницы Регионы
13:02 В Минске задержаны трое распространителей марихуаны Происшествия
12:46 В Брестской области в ноябре организуют 13 электронных ярмарок вакансий Регионы
12:43 Мишустин: в СНГ нужно сформировать систему внутреннего климатического регулирования Общество
12:43 Красный Крест отправил новую партию гуманитарной помощи на белорусско-польскую границу Общество
12:43 Минфин: дефицит республиканского бюджета в 2021 году составит Br3 млрд Экономика
12:41 В Гродно задержана закладчица наркотиков Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
12 ноября 2021, 13:29

Головченко: в зоне особого внимания СНГ должен находиться поиск опорных точек развития интеграции

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В зоне особого внимания СНГ должны находиться вопросы поиска защитных механизмов и опорных точек развития интеграции. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое проходит сегодня в формате видео-конференц-связи, передает корреспондент БЕЛТА.

"В зоне особого внимания СНГ и других интеграционных объединений должны находиться вопросы поиска защитных механизмов и опорных точек развития в первую очередь в рамках собственного региона с поддержанием тенденций на дальнейшую интеграцию", - сказал Роман Головченко. В связи с этим, по мнению премьер-министра, особое значение имеет созданная зона свободной торговли товарами, обеспечивающая благоприятные условия для развития экономик.

"Усилиями белорусского председательства совместно с государствами - участниками СНГ продолжена активная работа над проектом соглашения о свободной торговле услугами. Рассчитываем, что в ближайшее время соглашение будет подписано. Это предоставит дополнительную возможность для устойчивого экономического развития в интересах стран Содружества на основе обеспечения комплексной зоны свободной торговли", - подчеркнул глава белорусского правительства.

Роман Головченко сообщил, что повестка заседания включает весомый пакет документов, направленных на дальнейшее развитие Содружества. В него вошли комплексный план мероприятий на 2021-2025 годы по реализации межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года, концепция стратегического развития железнодорожного транспорта до 2030 года, план мероприятий по проведению в СНГ в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия и другие. "Все это свидетельствует о потенциале СНГ и имеющихся перспективах дальнейшей реализации его масштабной повестки. Вместе с тем стремительность происходящих в мире событий диктует необходимость постоянной адаптации Содружества к современным реалиям и выработки наиболее эффективных решений", - подчеркнул премьер-министр.

Глава белорусского правительства также затронул эпидемиологическую ситуацию: "От нее во многом зависит экономическая устойчивость стран, благополучие граждан, здоровье и человеческие жизни. К сожалению, обуздать распространение коронавирусной инфекции пока полностью не удается, несмотря на летний спад заболеваемости. В ряде стран, в том числе и в наших, наблюдается новый устойчивый рост числа инфицированных с гораздо более сложной симптоматикой и течением болезни". Ситуация, по его мнению, усугубляется мутированием вируса, его постоянной адаптацией к новым препаратам и схемам лечения.

"Считаю, что мы весьма неплохо среагировали при возникновении эпидемиологической ситуации, оперативно приняли целый ряд комплексных мер, в том числе упреждающего характера, оказывали поддержку друг другу в это очень непростое время. С учетом прогноза развития ситуации предлагаю продолжить координацию и выработку мер взаимной поддержки для обеспечения устойчивого функционирования экономик и систем здравоохранения", - подчеркнул Роман Головченко.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Головченко заседания СНГ
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Сумма уплаченных резидентами ПВТ налогов за 9 месяцев выросла более чем в 1,5 раза
Александр Червяков. Фото из архива Червяков об инвестповестке-2025: более тысячи проектов, развитая инфраструктура и длинные деньги
Фото из архива Минфин: дефицит республиканского бюджета в 2021 году составит Br3 млрд
Фото из архива Мишустин: соглашение о свободной торговле услугами простимулирует экономическое взаимодействие в СНГ
Фото с церемонии вручения свидетельств с industrialpark.by Новый резидент "Великого камня" будет производить композитные материалы
Фото из архива Широкая денежная масса в Беларуси за октябрь снизилась на 2,7%
Главное
Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета
Головченко: Беларусь всегда выступала за развитие СНГ и нацелена на развитие региональной интеграции
Дети играют, взрослые строят хижины и ждут помощи: пятый день лагеря беженцев на польской границе
АКЦИЯ! АКЦИЯ! Только 7 дней! В Minsk World - скидка до 100 евро за м²! Инвестируйте в недвижимость с умом!
Топ-новости
Головченко: произведенный в Беларуси по полному циклу "Спутник V" поступит в оборот к июню 2022 года
Щекин: Польша усиленно работает над появлением сакральной жертвы
Гора: расследование экстремистской деятельности выводит на более крупные схемы преступлений
"Врачи без границ": пограничники из Польши и Литвы били беженцев ногами и использовали элетрошокеры
Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси 13 ноября
Названы лидеры Беларуси в области энергоэффективности, ресурсосбережения и экологичности
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1993 пациента с COVID-19, выписаны 2577
Лаппо проведет 13 ноября прямую телефонную линию
ГПК: ситуация на белорусско-польской границе остается напряженной
Минздрав обновил безрецептурный перечень лекарств
Постпред Беларуси в ООН обвинил Польшу и Литву в выкачивании денег из ЕС
#ИнтернетБезБуллинга: МТС и ЮНИСЕФ поделились историями детей, которые справились с буллингом в онлайн
Молекулярно-генетическое тестирование сахарного диабета у детей начали проводить в Беларуси
"Белавиа": граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься на рейсы из Турции в Беларусь
Стресс, апатия и экономические проблемы: белорусские айтишники рассказали о несбывшихся ожиданиях после переезда в Литву
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.