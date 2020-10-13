13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко видит большой спрос на услуги белорусских строителей в России. Об этом он сообщил сегодня журналистам после совещания по вопросам повышения эффективности строительной отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

"Буквально недавно была в Беларуси целая череда делегаций российских регионов, большой спрос был на услуги белорусских строителей. В принципе уже сейчас понятен объем, который может быть освоен, но опять-таки не в ущерб строительству внутри страны", - отметил Роман Головченко.

По его словам, сегодня на совещании обсуждали, как правильно построить схему работы на российском рынке, поскольку там есть нюансы в законодательстве, практике строительства, у белорусских строителей есть как позитивный, так и негативный опыт работы в РФ.

"Большой интерес (к белорусским строителям. - Прим. БЕЛТА) со стороны Ленинградской, Псковской, Брянской, Воронежской областей. Особенно интересны те регионы, которые ближе к нам, чтобы было более экономически выгодно за счет короткого плеча. Спрос очень большой, и есть понимание, как там работать", - сказал Роман Головченко.-0-