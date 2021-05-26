Головченко: вопреки прогнозистам из западных агентств, белорусская экономика набрала неплохой темп

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопреки прогнозистам из западных агентств, белорусская экономика набрала неплохой темп. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выполняя решения VI Всебелорусского народного собрания, одобрившего основные положения программы социально-экономического развития страны, правительство приступило к их реализации. Вопреки прогнозистам из западных агентств, предрекавшим нам стагнацию и падение, белорусская экономика набрала неплохой темп", - сказал Роман Головченко.

Он привел основные результаты работы за четыре месяца. "Темп роста валового внутреннего продукта составил 102,5% к уровню прошлого года, обеспечен высокий рост объемов промышленного производства - 111% при минимальном уровне складских запасов. Сохранена устойчивость во внешнем секторе, высокими темпами растет экспорт, обеспечено положительное сальдо внешней торговли - более $800 млн. Это рекордный показатель за последние 10 лет. Значительно улучшились финансовые результаты работы предприятий реального сектора экономики", - отметил премьер.

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