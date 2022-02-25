Головченко встретился с Президентом Казахстана

25 февраля, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главами делегаций - участников заседания Евразийского межправительственного совета. Белорусскую делегацию возглавляет премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уверен, что дальнейшее укрепление интеграции на евразийском пространстве - мощнейший стимул для развития и процветания наших государств. Статистические данные явственно свидетельствуют о траектории роста ЕАЭС. Объем взаимной торговли составляет $72 млрд, это очень внушительная цифра. Конечно же, не могу не отметить большой вклад Казахстана в интеграционные процессы. Полагаю, что наши результаты в текущем году должны быть не менее значительны, несмотря на очень неспокойную и турбулентную ситуацию, непрекращающееся санкционное давление на страны союза. Очень важно, чтобы мы обеспечивали собственную промышленную и энергетическую безопасность и не зависели от импорта", - сказал Роман Головченко.

Встреча прошла перед заседанием Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

По данным пресс-службы ЕЭК, главы правительств государств ЕАЭС на заседании Евразийского межправсовета обсудят реализацию соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, и соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Планируется также рассмотреть дорожную карту по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в странах союза на 2022-2023 годы, доклад о текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы ЕАЭС.

Кроме того, в повестке обсуждение совместного проекта государств - членов ЕАЭС по осуществлению ускоренных контейнерных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельхозпродукции "Евразийский агроэкспресс", изменений в Договор о ЕАЭС в части порядка взимания косвенных налогов при электронной торговле товарами, реализуемыми физическим лицам, а также участия Узбекистана в отдельных инициативах ЕАЭС.-0-

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