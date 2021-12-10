Головченко: за 11 месяцев население выступило чистым продавцом $21 млн

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 11 месяцев население выступило чистым продавцом $21 млн, сообщил премьер-министр Роман Головченко сегодня во время встречи c депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики в Овальном зале по обсуждению пакета бюджетных законопроектов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совместно с Национальным банком приняты оптимальные меры, чтобы восстановить устойчивость на финансовом и валютном рынках. По операциям за январь-ноябрь чистая продажа валюты субъектами хозяйствования составила $762 млн. Население выступило чистым продавцом $21 млн. Вы помните тенденцию, которая сложилась в прошлом году, когда у нас наблюдался значительный отток денежных вкладов населения с депозитов и, соответственно, скупка валюты. Так вот ситуация эта фактически перевернута. Я уже назвал цифры того, что население и организации выступают не покупателем, а чистым продавцом валюты государству", - сказал Роман Головченко.

По его словам, также в позитивном ключе развивается и ситуация по накоплениям гражданам. "Срочные депозиты населения в белорусских рублях в августе-ноябре увеличились на Br365 млн и составляют сегодня Br5 млрд", - добавил премьер.-0-