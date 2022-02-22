Головченко заявил о заинтересованности Беларуси в наращивании поставок товаров в Палестину

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в наращивании поставок товаров в Палестину. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Палестины в Беларуси Халедом Арикатом по случаю завершения его дипломатической миссии, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайшее время вы завершите свою дипломатическую деятельность, проработав в нашей стране 11 лет, из них несколько - в качестве дуайена дипломатического корпуса. Вы с честью, достойно выполняли свою миссию, в том числе в сложных условиях с точки зрения нелегитимного внешнего давления на Беларусь, демарша ряда руководителей диппредставительств. Министерство иностранных дел всегда могло положиться на вас", - сказал Роман Головченко.

По его словам, отношения между двумя странами не ограничиваются только последним этапом истории независимой Беларуси. "Корни теплых отношений уходят во времена Советского Союза, который всегда поддерживал палестинцев в их справедливой борьбе за свои права. Беларусь также всегда всячески выражала поддержку палестинскому народу в реализации законных прав и интересов, - подчеркнул премьер-министр. - Наши государства традиционно поддерживают друг друга в международных организациях. Мы всегда занимаем партнерскую позицию и стараемся постепенно выстраивать экономические отношения".

Роман Головченко выразил Халеду Арикату благодарность за те усилия, которые посол предпринимал для развития белорусско-палестинских отношений, укрепления сотрудничества в сфере образования и медицины. "Приятно, что студенты и молодые люди из Палестины уже много лет приезжают в Беларусь получать образование. Это говорит о том, что их удовлетворяет и качество обучения, и финансовый аспект, который является приемлемым. Это устойчивая тенденция на протяжении многих лет. Сейчас около 70 студентов обучаются в Беларуси. Это хорошая цифра", - отметил глава правительства.

"Ваша деятельность помогла развитию двусторонних отношений. Эти процессы не так быстро идут. Тем не менее товарооборот пусть небольшой, но устойчивый. Беларусь импортирует из Палестины достаточную номенклатуру товаров, в том числе фармацевтическую продукцию, которая не производится у нас в стране. Белорусская продукция также направляется в Палестину. Конечно, хотелось бы поставлять больше востребованных товаров. Пандемия прервала динамичное развитие контактов на уровне регионов. Но надеемся, что мир сейчас переходит в более спокойную стадию, и мы будем дальше реализовывать планы, которые не полностью удалось выполнить за время вашей каденции в Беларуси. Перспективы у нас серьезные. Мы знаем, куда идти. Отношения на уровне правительств, представителей парламента будут способствовать развитию экономических связей. Покидая нашу страну, вы можете быть уверены, что исполнили честно и добросовестно долг перед своей страной, внесли большой вклад в укрепление белорусско-палестинских отношений", - констатировал Роман Головченко.

Посол выразил благодарность за помощь со стороны правительства Беларуси, которая была оказана за время его работы в стране. "Я старался развивать двусторонние отношения между нашими государствами. Уверен, и в дальнейшем эта работа будет продолжена. Беларусь для Палестины - верный друг", - подчеркнул Халед Арикат.

Основной акцент в работе с Палестиной делается на развитии деловых контактов. Последние пять лет двусторонний товарооборот формируется импортом из Палестины, его основу составляют лекарственные средства производства палестино-немецкой компании Pharmacare. Экспорт белорусских товаров представлен косметикой, средствами гигиены, мучными и кондитерскими изделиями.-0-

Фото Максима Гучека