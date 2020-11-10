Головченко: зарплаты бюджетников выросли почти на 14%, в здравоохранении - на 22%

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарплаты бюджетников в Беларуси выросли почти на 14%, в здравоохранении - на 22%. Такие данные озвучил премьер-министр Роман Головченко сегодня на заседании Президиума Совета Министров, где обсуждаются итоги работы экономики за январь - сентябрь текущего года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Из семи важнейших показателей эффективности работы правительства и Нацбанка выполнены три: сальдо внешней торговли, реальные доходы населения и прямые иностранные инвестиции. Результирующий показатель работы всей экономики - реальные денежные доходы, они выросли на 3,6%. Это выше, чем планировали. Реальная заработная плата увеличилась на 8%, в том числе в бюджетной сфере - почти на 14%, и прежде всего, в системе здравоохранения - на 22%", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр назвал главной задачей, которую удалось решить в непростых экономических условиях, сохранение бесперебойной работы предприятий и отсутствие массового высвобождения работников.

"Неполная занятость на предприятиях по сравнению с маем сократилась в четыре раза", - отметил он.

По его данным, число организаций с низким уровнем оплаты труда в этом году сократилось почти в 10 раз.

Глава правительства назвал объективным снижение экспорта по таким позициям, как нефть и нефтепродукты, калий, на фоне ситуации на мировых рынках. В то же время он обратил внимание на падение экспорта грузовых автомобилей, прежде всего БЕЛАЗов. Кроме того, в сентябре снизились поставки на экспорт тракторов, седельных тягачей и легковых автомобилей. Премьер-министр попросил доложить, какие меры принимаются по восстановлению экспорта этих позиций до конца года.

Роман Головченко отметил, что с июня ВВП постепенно восстанавливается и последние два месяца сохраняется на отметке 98,7%.

"Несмотря на распространяемую фальсификацию и раздуваемую извне истерию о неустойчивости экономики Беларуси, уже по оперативной информации за октябрь видно укрепление положительной динамики промышленного производства, прибавившего 0,6%", - заявил он.

Поддержку экономике также оказывает сельское хозяйство, где добавленная стоимость приросла на 5,5%, строительная отрасль (на 4%), сектор информации и связи (на 8,2%). "На эти отрасли в меньшей степени повлияла ситуация с пандемией. Динамику прироста нужно сохранить до конца 2020 года", - поручил премьер-министр.

Он обратил внимание на то, что в июле на заседании Президиума Совмина правительство определило целевые задачи, которые нужно выполнить, чтобы обеспечить экономический рост не ниже 2019 года. Укрупненно этих задач четыре: экспорт, запасы готовой продукции, инвестиции и затраты - с ними пока справляются не все. Запасы готовой продукции до конца 2020 года нужно снизить на Br1 млрд, в целом эта работа идет по графику, но отставание есть в организациях Минпрома, "Беллегпрома", Витебской области и Минска. Затраты на производство и реализацию продукции подросли в Минпроме, Могилевской и Гомельской областях и Минске.-0-

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