Головченко ждет от нефтехимического комплекса повышения эффективности и диверсификации поставок

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко ожидает от нефтехимического комплекса повышения эффективности и диверсификации поставок. Об этом глава правительства заявил сегодня на заседании Президиума Совета Министров, где обсуждается выполнение и актуализация Стратегии развития нефтехимического комплекса Беларуси до 2030 года, передает корреспондент БЕЛТА.
"Задача актуализированной стратегии - это определение точек роста эффективности нефтехимической отрасли, диверсификация поставок сырья и продукции, а также максимальное импортозамещение, что позволит снизить зависимость от внешних условий, влияние которых, по сути, требует изменения всей модели работы концерна "Белнефтехим" в предстоящем прогнозном периоде", - сказал Роман Головченко.
Он обратил внимание на то, что развитие нефтехимической отрасли подразумевает не только повышение эффективности работы предприятий концерна "Белнефтехим", хотя на них и приходится основная доля выпускаемой в стране нефтехимической продукции.
"В стратегии варианта 2019 года был упущен потенциал частных наукоемких и малотоннажных предприятий страны, а также производителей калийных удобрений, которые в состоянии проводить гибкую промышленную политику и выпускать инновационные товары. Сегодня мы должны обсудить все вопросы развития этого направления, выслушать компетентные мнения, чтобы понимать, как данный документ отвечает сегодняшним задачам, - отметил глава правительства. - В частности, сформировано ли понимание, куда движется отрасль в условиях возрастающих требований к качеству продукции, к эффективности работы отрасли в условиях повсеместного внедрения полимеров, интенсивного перехода на электротранспорт, и все это на фоне жесткой конкуренции и нестабильности цен на углеводороды".
Премьер-министр также предложил обсудить, какие механизмы и инструменты реализации намеченных планов есть в распоряжении, чтобы не потерять свои позиции на рынках и обеспечить будущее белорусским производителям.-0-
Фото Николая Петрова
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