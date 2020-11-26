"Гомельоблимущество" проведет аукционы по продаже недвижимости с понижением цены на 50% и 80%

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В декабре текущего года комитет "Гомельоблимущество" предлагает к продаже объекты недвижимости с понижением начальной цены на 50% и 80%, а также за одну базовую величину, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

На аукционы 1 и 3 декабря выставлены семь лотов. Среди них склад в Гомельском районе общей площадью 541,2 кв.м по начальной цене Br6,9 тыс., контора предприятия общей площадью 614,8 кв.м в Светлогорске с начальной ценой в Br200,3 тыс., автостоянка общей площадью более 2,4 тыс. кв.м и комплекс зданий и сооружений площадью 465,3 кв.м в Речице.

Кроме того, 22 декабря на торговой площадке Белорусской универсальной товарной биржи пройдут электронные торги по продаже 15 лотов объектов недвижимости в Гомельской области. Главное преимущество электронной площадки - возможность удаленного участия в торгах при помощи интернета.

С полным перечнем объектов недвижимости можно ознакомиться на сайте комитета "Гомельоблимущество".-0-