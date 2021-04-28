Гомельская область и иранская провинция Мазандаран возобновят торгово-экономическое сотрудничество

28 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область и иранская провинция Мазандаран намерены возобновить и развивать сотрудничество в различных сферах. Об этом шла речь сегодня на встрече председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Беларуси Саидом Яри, передает корреспондент БЕЛТА.

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Гомельским облисполкомом и администрацией провинции Мазандаран было подписано в 2009 году, однако по различным причинам реализовать намеченное не удалось в полном объеме.

"Наша область заинтересована в продолжении сотрудничества и реализации тех проектов, которые тогда закладывались", - отметил Геннадий Соловей. В числе проектов, к которым могут вернуться стороны, губернатор назвал производство медной катанки в Речицком районе, разработку месторождения мела в Ветковском, добычу горных пород в Лельчицком районе.

"Мы за укрепление наших торгово-экономических отношений", - подчеркнул председатель облисполкома. Например, иранским партнерам Гомельская область сможет поставлять станки, лесоматериалы, картон, целлюлозу, кондитерские изделия, другую продукцию. "Не стоит на месте "Гомсельмаш". Сегодня он предлагает газомоторные комбайны, которые работают с экономией топлива", - добавил Геннадий Соловей. Он выразил и заинтересованность в поставке иранской продукции на гомельский рынок.

Саид Яри считает: есть большой потенциал для взаимодействия между двумя областями, а также между Гомельской областью и другими провинциями Ирана. "Мы можем сотрудничать в сфере добычи нефти, химической отрасли, промышленности, сельском хозяйстве", - сказал дипломат. Он обратил внимание на то, что провинция Мазандаран является центром по выращиванию цитрусовых, киви.

По мнению дипломата, новый импульс для двустороннего диалога может придать обмен визитами. Саид Яри передал Геннадию Соловью приглашение от губернатора провинции Мазандаран. Посол предложил организовать вебинар, во время которого стороны обсудят все приоритеты и конкретные шаги сотрудничества. "Гомельская область и иранские провинции могут дополнять друг друга. Мы готовы взаимодействовать во всех направлениях. Мы упустили время, но надеюсь, что сейчас возобновим отношения", - добавил он.

Также посол считает необходимым создать почву для развития взаимовыгодного белорусско-иранского сотрудничества. В числе важных шагов, по его мнению, прямой рейс между Ираном и Беларусью, упрощение визового режима для бизнеса, установление банковских отношений.

Посол поблагодарил руководство Гомельской области за теплую встречу. Во время сегодняшнего визита в регион Саид Яри намерен посетить Гомельское отделение БелТПП, кондитерскую фабрику "Спартак", "Гомсельмаш", ООО "МИРТЕК-инжиниринг".-0-