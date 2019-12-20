Гомельская область предлагает Кировской техвооружение для АПК

20 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область предлагает Кировской техническое вооружение для агропромышленного комплекса. Перспективы взаимодействия озвучил сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на заседании совместной рабочей группы по развитию сотрудничества Беларуси и Кировской области РФ, которое проходит в российском регионе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова.

Геннадий Соловей отметил, что гигант белорусского машиностроения "Гомсельмаш" открыл поставки в Кировскую область в 2015 году. "На сегодня 31 комбайн с логотипом "Полесье" собирает урожай на ваших полях. По нашим данным, доля гомельской техники в сельскохозяйственном парке всего 7,5%", - сказал руководитель белорусского региона. В числе перспективных направлений двустороннего сотрудничества губернатор назвал наращивание объемов поставок тяжелой техники. "Сегодня "Гомсельмаш" готов рассмотреть поставку кормо- и зерноуборочных комбайнов для Кировской области по согласованным ценам", - озвучил позицию Геннадий Соловей. Он также обратил внимание на инновационную разработку предприятия - газомоторный зерноуборочный комбайн. Его очевидный плюс - снижение затрат на топливо более чем в три раза.

"С учетом того, что в сельском хозяйстве Кировской области ведущим является молочное скотоводство, а по объему производства молока регион занимает пятое место в России, обратите внимание и на установки производства "Гомельагрокомплект" для доения коров и охлаждения молока закрытого типа", - предложил председатель Гомельского облисполкома. Он подчеркнул, что продукция данного предприятия уже широко известна во многих российских регионах, в том числе в Орловской, Белгородской, Омской областях, на Сахалине.

Заседание совместной рабочей группы по развитию сотрудничества Беларуси и Кировской области проходит в российском регионе 19-20 декабря. Гомельский облисполком закреплен ответственным за развитие сотрудничества Беларуси с Кировской областью. Участники обсуждают перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений Беларуси и Кировской области, проблемные вопросы взаимных поставок в части машиностроения, сельскохозяйственной продукции, пути их решения. Проходят встречи двух торгово-промышленных палат (Вятской ТПП и Гомельского отделения БелТПП), В2В-переговоры, на которых предприятия озвучивают свои интересы, организованы круглые столы о межвузовском взаимодействии. Определяются точки соприкосновения и в туристической сфере. Кроме того, белорусская делегация знакомится с передовым опытом работы промышленных, сельскохозяйственных предприятий Кировской области.

На встрече руководители регионов подписали протокол, на основе которого будут строиться дальнейшие взаимоотношения.-0-