Гомельская область в январе-феврале отгрузила на экспорт продукции на $745 млн

27 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За два первых месяца 2021 года предприятия Гомельской области отгрузили на экспорт продукции на $745 млн. Это почти на $200 млн больше, чем в прошлом. Такие результаты озвучил сегодня на заседании Гомельского облисполкома заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом квартал просчитывается с темпом 135%. Предпосылок к снижению объемов экспорта во втором квартале нет. Нужно увеличивать объемы производства и объемы реализации на экспорт", - подчеркнул заместитель председателя облисполкома.

Говоря о диверсификации внешних рынков сбыта, Андрей Конюшко напомнил задачу: не допуская снижения присутствия на традиционных рынках, увеличивать объемы экспорта в страны дальней дуги. "По итогам двух месяцев в страны Европейского союза предприятия области экспортировали 39% товаров, ЕАЭС - 33%, дальней дуги - 21% всего экспорта", - привел цифры он.

Экспорт в Китай составил по двум месяцам $20 млн - это больше, чем в минувшем году. "Здесь мы должны удерживать положительную тенденцию", - подчеркнул Андрей Конюшко.

По его словам, сложнее складывается ситуация с экспортом услуг. По итогам двух месяцев наблюдается снижение объемов по всем видам услуг. "Рассчитываем, что во втором квартале начнем расти по всем видам услуг, в том числе и по строительным - есть, например, договоренности с Брянской областью. За ним подтянутся автомобильные. Рассчитываем, что рынок откроется и по туристическим, другим услугам", - сказал заместитель председателя.-0-