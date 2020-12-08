Гомельская "Сейсмотехника" наладила производство бурового агрегата тяжелого класса

8 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельское ОАО "Сейсмотехника" вместе с итальянской компанией Drillmec поставило на промышленный поток выпуск мобильного бурового агрегата грузоподъемностью 225 т (АРС-225), сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Производственное объединение "Белоруснефть".

Гомельские машиностроители таким образом расширили модельный ряд тяжелых мобильных буровых агрегатов. "Выпуск буровой грузоподъемностью 225 т впервые налажен среди производителей бурового оборудования на постсоветском пространстве", - добавили в пресс-службе.

На предприятии отметили, что АРС-225 предназначен для выполнения технологических операций при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4 км, освоения, ремонтных работ, спуска и подъема насосно-компрессорных и бурильных труб, установки эксплуатационного оборудования на устье и ликвидации технологических происшествий.

Среди основных особенностей АРС-225 - высокое расположение рабочей площадки, усиленная мачта высотой 42 м. Буровая установка оснащена верхним силовым приводом Drillmec HTD-250CR-LT. Шестиосное шасси также спроектировало и изготовило ОАО "Сейсмотехника".

Один из комплексов уже передан "Белоруснефти" в управление по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин. Установку планируют использовать бригады по бурению боковых стволов. Технические возможности нового агрегата позволяют применять его и на газовых скважинах в районе Нового Уренгоя, уточнили в пресс-службе.

На предприятии завершают выпуск партии АРС-225 по договору с компанией "Роснефть". Для экспортного варианта гомельские машиностроители учли особые требования российского заказчика: перевели установку с дизеля на электротягу, снизили высоту мачты. Всего россиянам планируют поставить пять мобильных буровых установок тяжелого класса.-0-